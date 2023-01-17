عربي
https://sputnikarabic.ae/20230117/عقيلة-صالح-يمهل-الأعلى-للدولة-15-يوما-للرد-على-اقتراح-الدستورية-للانتخابات-1072394569.html
عقيلة صالح يمهل الأعلى للدولة 15 يوما للرد على اقتراح الدستورية للانتخابات
عقيلة صالح يمهل الأعلى للدولة 15 يوما للرد على اقتراح الدستورية للانتخابات
قال رئيس مجلس النواب، في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، إن أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:36+0000
2023-01-17T15:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/89/1044448928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34ba2e184cb4351e34047de9960af047.jpg
وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات "يخرج البلاد من أزمتها الحالية".وحث صالح أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم و"إحباط المؤامرة الواضحة"، وحذر "من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام"، بحسب ما نقله موقع "الوسط" الليبي.وخلال ترأسه للجلسة، قال رئيس مجلس النواب إن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة".وأضاف: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة... أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا".وأشار صالح إلى ضرورة إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى "إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى".ودعا رئيس مجلس النواب إلى "تشكيل ثلاث لجان برلمانية؛ لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي".
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-البرلمان-الليبي-يؤكد-ضرورة-إجراء-تعديل-على-الإعلان-الدستوري-لخروج-البلاد-من-أزمتها-السياسية-1072388843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/89/1044448928_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c81a45ff78fe8ee033c23f55807a5cda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

عقيلة صالح يمهل الأعلى للدولة 15 يوما للرد على اقتراح الدستورية للانتخابات

15:36 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTINA ASSIرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTINA ASSI
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس مجلس النواب، في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، إن أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات "يخرج البلاد من أزمتها الحالية".
وحث صالح أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم و"إحباط المؤامرة الواضحة"، وحذر "من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام"، بحسب ما نقله موقع "الوسط" الليبي.
وخلال ترأسه للجلسة، قال رئيس مجلس النواب إن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة".
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري لخروج البلاد من أزمتها السياسية
13:26 GMT
وأضاف: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة... أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا".
وأشار صالح إلى ضرورة إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى "إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى "تشكيل ثلاث لجان برلمانية؛ لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала