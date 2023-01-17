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https://sputnikarabic.ae/20230117/كيه-إن---23-صاروخ-نووي-قصير-المدى-تملكه-كوريا-الشمالية-1072400353.html
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
تعتمد استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية لامتلاك قوة ردع تمكنها من تحدي العقوبات الدولية... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:04+0000
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وتضم ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية نحو 20 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة، ومنها صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية

18:04 GMT 17.01.2023
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تعتمد استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية لامتلاك قوة ردع تمكنها من تحدي العقوبات الدولية التي تحول دون حصولها على أسلحة تقليدية متطورة.
وتضم ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية نحو 20 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة، ومنها صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي
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