https://sputnikarabic.ae/20230117/كيه-إن---23-صاروخ-نووي-قصير-المدى-تملكه-كوريا-الشمالية-1072400353.html
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
تعتمد استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية لامتلاك قوة ردع تمكنها من تحدي العقوبات الدولية... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:04+0000
2023-01-17T18:04+0000
2023-01-17T18:04+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072399820_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e5234f7eba6ef300268e9fdfe45cb292.png
وتضم ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية نحو 20 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة، ومنها صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072399820_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2f1abc8cf1961def926c4029fbfeeccb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
تابعنا عبر
تعتمد استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية لامتلاك قوة ردع تمكنها من تحدي العقوبات الدولية التي تحول دون حصولها على أسلحة تقليدية متطورة.
وتضم ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية نحو 20 نوعا من الصواريخ الباليستية والمجنحة، ومنها صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.