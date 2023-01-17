https://sputnikarabic.ae/20230117/لاعبة-عروض-بهلوانية-توقف-قلوب-المشاهدين-للحظات-بعد-سقوطها-فيديو-1072381037.html
لاعبة عروض بهلوانية توقف قلوب المشاهدين للحظات بعد سقوطها... فيديو
لاعبة عروض بهلوانية توقف قلوب المشاهدين للحظات بعد سقوطها... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط لاعبة سيرك خلال أدائها لفقرة استعراضية خاصة في المكسيك. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:01+0000
2023-01-17T11:01+0000
2023-01-17T11:01+0000
منوعات
نادي الفيديو
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وأظهر الفيديو المتداول، العرض الذي تقدمه اللاعبة ولحظة سقوطها عن ارتفاع يزيد على 5 أمتار ما أدى إلى ارتطام وجهها بالأرض مباشرة وسط صراخ مشاهدي حفل السيرك الذي تبين أنه نظم في مدينة تامبيكو المكسيكية الواقعة شرقي البلاد.وبحسب شهود عيان، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.وسارع منظمو حفل السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها، وذلك بعدما بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح.وفي سياق متصل، أفادت إدارة السيرك بأن اللاعبة لم تتعرض لإصابة مميتة وهي بحالة مستقرة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلت إلى المستشفى المركزي في المدينة.وأشارت الإدارة أن العرض استأنف في السيرك كما خطط له قبل الحادث.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101671/54/1016715408_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_cbf6d4cc9a498d3dbcef3fcb34280075.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
لاعبة عروض بهلوانية توقف قلوب المشاهدين للحظات بعد سقوطها... فيديو
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط لاعبة سيرك خلال أدائها لفقرة استعراضية خاصة في المكسيك.
وأظهر الفيديو المتداول، العرض الذي تقدمه اللاعبة ولحظة سقوطها عن ارتفاع يزيد على 5 أمتار ما أدى إلى ارتطام وجهها بالأرض مباشرة وسط صراخ مشاهدي حفل السيرك الذي تبين أنه نظم في مدينة تامبيكو المكسيكية الواقعة شرقي البلاد.
وبحسب شهود عيان، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.
وسارع منظمو حفل السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها، وذلك بعدما بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح.
وفي سياق متصل، أفادت إدارة السيرك بأن اللاعبة لم تتعرض لإصابة مميتة وهي بحالة مستقرة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلت إلى المستشفى المركزي في المدينة.
وأشارت الإدارة أن العرض استأنف في السيرك كما خطط له قبل الحادث.