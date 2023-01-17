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https://sputnikarabic.ae/20230117/لحظة-اعتقال-زعيم-المافيا-الإيطالية-بعد-30-عاما-من-الهروب-1072377040.html
لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب
لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب
بعد 30 عاما من الفرار، سقط زعيم المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، في قبضة السلطات الإيطالية في مسقط رأسه، صقلية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".
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لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب

10:09 GMT 17.01.2023
© AP Photoالشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo
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بعد 30 عاما من الفرار، سقط زعيم المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، في قبضة السلطات الإيطالية في مسقط رأسه، صقلية.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".
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