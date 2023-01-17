https://sputnikarabic.ae/20230117/لحظة-اعتقال-زعيم-المافيا-الإيطالية-بعد-30-عاما-من-الهروب-1072377040.html
لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب
لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب
بعد 30 عاما من الفرار، سقط زعيم المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، في قبضة السلطات الإيطالية في مسقط رأسه، صقلية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:09+0000
2023-01-17T10:09+0000
2023-01-17T10:09+0000
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية بعد 30 عاما من الهروب
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بعد 30 عاما من الفرار، سقط زعيم المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، في قبضة السلطات الإيطالية في مسقط رأسه، صقلية.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".