https://sputnikarabic.ae/20230117/مستشار-رئيس-مكتب-الرئيس-الأوكراني-يتقدم-باستقالته-1072377266.html
مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يتقدم باستقالته
مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يتقدم باستقالته
تقدم أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:13+0000
2023-01-17T10:13+0000
2023-01-17T10:16+0000
العالم
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وكان أريستوفيتش قد أعلن يوم 14 كانون الثاني/ يناير، أن انهيار أجزاء من المنزل في مدينة دنيبروبيتروفيسك، كان بسبب أنطمه الدفاع الجوي الأوكرانية.وكتب أريستوفيتش على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "كتبت استقالتي. أريد أن أعرض مثالاً على السلوك المتحضر: خطأ جوهري يعني الاستقالة".وكان أريستوفيتش قد هدد بقصف جسر شبه جزيرة القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".وقال أريستوفيتش "سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته فور ظهور أول إمكانية تقنية".وأضاف، "إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضي أوكرانيا، وبالمناسبة جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".
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العالم
مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يتقدم باستقالته
10:13 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
تقدم أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه.
وكان أريستوفيتش قد أعلن يوم 14 كانون الثاني/ يناير، أن انهيار أجزاء من المنزل في مدينة دنيبروبيتروفيسك، كان بسبب أنطمه الدفاع الجوي الأوكرانية.
وكتب أريستوفيتش على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "كتبت استقالتي. أريد أن أعرض مثالاً على السلوك المتحضر: خطأ جوهري يعني الاستقالة".
وكان أريستوفيتش قد هدد بقصف جسر شبه جزيرة القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".
وقال أريستوفيتش "سيصبح الجسر على الفور هدفا
يمكن مهاجمته فور ظهور أول إمكانية تقنية".
وأضاف، "إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضي أوكرانيا، وبالمناسبة جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".