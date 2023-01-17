https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الري-المصري-شيء-لم-يحدث-منذ-115-عاما-أنقذنا-من-تأثير-الملء-الثالث-لسد-النهضة-1072398701.html

وزير الري المصري: شيء لم يحدث منذ 115 عاما أنقذنا من تأثير الملء الثالث لسد النهضة

وزير الري المصري: شيء لم يحدث منذ 115 عاما أنقذنا من تأثير الملء الثالث لسد النهضة

قال وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، إن عدم تأثر بلاده بالملء الثالث لسد النهضة كان بسبب مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاما. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:17+0000

2023-01-17T17:17+0000

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وحسب موقع "اليوم السابع"، قال الوزير المصري في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مصر لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة بسبب فيضان كبير لم يحدث منذ 115 عاما.وأضاف سويلم أن هطول كميات كبيرة من الأمطار، جعلت مصر تحصل على كميات مياه لم يسبق لها مثيل، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لعدم التأثر مطلقًا بما قامت به إثيوبيا من تخزين ثالث في سد النهضة.وأكد أن مصر تقوم بمراقبة ما يتم في إثيوبيا بشكل يومي، وبناء عليه يتم الإعداد من الناحية المائية لأي طارئ.وأشار إلى أن وزارته تتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر وللسد العالي، وبناء على المتابعة يتم وضع الاستعدادات اللازمة.وأوضح أن بلاده تحصل على المعلومات حول سد النهضة من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة.كما طمأن الشعب المصري على حصة مصر من مياه النيل، مشددًا على أن مؤسسات الدولة جميعا تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الشأن.

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