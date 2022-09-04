https://sputnikarabic.ae/20220904/إثيوبيا-قد-نستعين-بالأقمار-الصناعية-الروسية-للرد-على-مخاوف-مصر-بشأن-النيل-1067270859.html

إثيوبيا: قد نستعين بالأقمار الصناعية الروسية للرد على مخاوف مصر بشأن النيل

إثيوبيا: قد نستعين بالأقمار الصناعية الروسية للرد على مخاوف مصر بشأن النيل

قال السفير الإثيوبي في موسكو أليمايهو تيجينو، اليوم الأحد، إن بلاده قد تطلب من روسيا دعما فنيا في توفير صور الأقمار الصناعية لتتبع منسوب المياه في نهر النيل،... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T14:53+0000

2022-09-04T14:53+0000

2022-09-04T14:53+0000

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موسكو- سبوتنيك. وذكر السفير الإثيوبي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يقترح الجانب الروسي دائما المساعدة التقنية، وإثيوبيا ترحب. المساعدة الفنية مهمة جدا إذا دعت الحاجة، ويمكننا التواصل (مع موسكو). أعرف هذا الاقتراح، وأعتقد أنه جيد".وأضاف الدبلوماسي أن المرحلة الثالثة لملء السد اكتملت أخيرا، وبدأ التوربين الثاني في توليد الكهرباء دون التأثير على منسوب المياه في السودان ومصر.وتابع السفير: "المثير للاهتمام هنا هو أننا أكملنا ملء (السد) ولم يؤثر ذلك على دول المصب. بدلا من ذلك، كان هناك فيضانات كبيرة للغاية في السودان".يُذكر أنه في الـ11 من آب/أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. تنفذ إثيوبيا مشروع السد على النيل الأزرق منذ عام 2012.ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.ووجهت مصر خطابا في يوليو/ تموز، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

https://sputnikarabic.ae/20220829/إثيوبيا-تعرب-عن-استعدادها-للتفاوض-مع-مصر-والسودان-حول-سد-النهضة-برعاية-الاتحاد-الأفريقي-1066982208.html

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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم