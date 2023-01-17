https://sputnikarabic.ae/20230117/-الجيش-الإسرائيلي-حماس-تحاول-لفت-الانتباه-لتحريك-صفقة-تبادل-أسرى-1072375840.html

الجيش الإسرائيلي: "حماس" تحاول لفت الانتباه لتحريك صفقة تبادل أسرى

الجيش الإسرائيلي: "حماس" تحاول لفت الانتباه لتحريك صفقة تبادل أسرى

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" تحاول جذب الرأي العام الإسرائيلي ولفت الانتباه لتحريك صفقة لتبادل الأسرى. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T10:01+0000

2023-01-17T10:01+0000

2023-01-17T10:01+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c87bb932f6b8a27191fa9a0c10e824a0.jpg

وكان العميد ران كوخاف، يعلق على نشر كتائب القسام، الذراع العسكري لـ "حماس" مقطع فيديو للإسرائيلي أبراهام منغيستو المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 8 سنوات.وقال كوخاف لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا أريد تأكيد أو نفي مستوى مصداقية هذا الفيديو (..) هذا بالأساس تلاعب من قبل حماس، التي تحتجز مواطنا إسرائيليا، منذ ما يقرب من تسع سنوات".واعتبر أن احتجاز منغيستو الذي تقول إسرائيل أنه يعاني من مرض نفسي أمر "غير أخلاقي أو قانوني"، ويشير إلى "مأزق حماس".وأضاف "أقترح ألا نعطي حماس فرصة هنا لمحاولة لفت انتباه وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني للحركة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن منظومة الأمن الإسرائيلية ​​بأكملها تتعامل كل ليلة مع قضية الأسرى والمفقودين، وآمل بصدق أن نستمر وننجح في إنجاز المهمة".وعرضت كتائب "عز الدين القسام" أمس الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه.وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".تأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وتنصيب هرتسي هاليفي قائدا جديدا خلفا للقائد الحالي أفيف كوخافي.وقالت "كتائب القسام" في رسالتها: "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان شاؤول أرون وهدار غولدن والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.

https://sputnikarabic.ae/20230117/مكتب-نتنياهو-حماس-تقوم-بحيلة-إعلامية-ساخرة-وحقيرة-بعد-نشرها-فيديو-الأسير-الإسرائيلي-1072371438.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي