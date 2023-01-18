https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-رد-فعل-بريطانيا-على-إعدام-رضا-أكبري-يظهر-كراهيتها-لنا-1072418467.html
إيران: رد فعل بريطانيا على إعدام رضا أكبري يظهر كراهيتها لنا
إيران: رد فعل بريطانيا على إعدام رضا أكبري يظهر كراهيتها لنا
علق المتحدث باسم السلطة القضاء الإيرانية مسعود ستايشي، اليوم الأربعاء، على ردود الحكومة البريطانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري المتهم بالتجسس. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:12+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال ستايشي في مؤتمر صحفي إن "إبداء الحكومة البريطانية ردود فعل متوترة ومتسرعة على تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس علي رضا أكبري، تظهر حقد بريطانيا ضد شعبنا".وأضاف "كان متوقعا أن تعتذر هذه الحكومة رسميا على الأقل للشعب الإيراني عن الفضيحة التي ارتكبتها".وتابع "لكن ردود الفعل هذه أثبتت أن كراهية الشعب الإيراني تجاه هذه الحكومة وأفعالها الشريرة تعود إلى معرفته الحقيقية والعميقة ببریطانیا".وأكد مجددا أن التحقيقات والتعامل مع اتهامات هذا الشخص تم بدقة وإشراف قانوني.وأعلن القضاء الإيراني، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري.وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".وأضاف البيان أن تنفيذ حكم الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/بريطانيا-تتوعد-إيران-بـالمحاسبة-وتعتبر-إعدام-علي-رضا-أكبري-عملا-جبانا-ومشينا-1072363040.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: رد فعل بريطانيا على إعدام رضا أكبري يظهر كراهيتها لنا
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علق المتحدث باسم السلطة القضاء الإيرانية مسعود ستايشي، اليوم الأربعاء، على ردود الحكومة البريطانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري المتهم بالتجسس.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال
ستايشي في مؤتمر صحفي إن "إبداء الحكومة البريطانية ردود فعل متوترة ومتسرعة على تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس علي رضا أكبري، تظهر حقد بريطانيا ضد شعبنا".
وأضاف "كان متوقعا أن تعتذر هذه الحكومة رسميا على الأقل للشعب الإيراني عن الفضيحة التي ارتكبتها".
وتابع "لكن ردود الفعل هذه أثبتت أن كراهية الشعب الإيراني تجاه هذه الحكومة وأفعالها الشريرة تعود إلى معرفته الحقيقية والعميقة ببریطانیا".
وأكد مجددا أن التحقيقات والتعامل مع اتهامات هذا الشخص تم بدقة وإشراف قانوني.
وأعلن القضاء الإيراني، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام شنقا
بحق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري.
وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
وأضاف البيان أن تنفيذ حكم الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".