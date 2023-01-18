https://sputnikarabic.ae/20230118/بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-بداية-التخلص-من-هيمنة-الدولار--1072432068.html

بنك التنمية التابع لـ"بريكس"... بداية التخلص من هيمنة الدولار

بنك التنمية التابع لـ"بريكس"... بداية التخلص من هيمنة الدولار

يتعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات اقتصادية متكررة وبفعل تلك الأزمات اتجهت مجموعة دول "بريكس" نحو إنشاء نظام اقتصادي جديد يؤسس لإنشاء بنك التنمية ويكون أحد أهم... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T12:25+0000

2023-01-18T12:25+0000

2023-01-18T12:25+0000

اقتصاد

العالم

مجموعة بريكس

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أعلن قادة دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عن نيتهم إنشاء بنك إنمائي جديد يهدف إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.وفي ختام القمة السادسة لدول مجموعة "بريكس" التي عقدت في فورتاليزا في البرازيل، أعلنت دول المجموعة إنشاء مصرفها للتنمية الذي سيكون مقره في شنغهاي الصينية، وسيبلغ رأسماله خمسين مليار يورو، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاحتياطي بقيمة مئة مليار يورو، وسيكون الرئيس الأول لـ"صندوق التنمية الجديد" هنديا، ويقول رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن المشروع سيخدم شعوب "بريكس" ويدعم شعوبا أخرى في طريق النمو أيضا، وسيتجذر المشروع ضمن تجاربنا كدول اقتصادات ناشئة.التعريف والأهدافبنك التنمية الجديد لدول "بريكس" هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها من خلال الاتفاقيات الحكومية الدولية التي تم التوصل إليها خلال قمة بريكس السادسة التي عقدت في فورتاليزا، البرازيل في 15 يوليو/ تموز 2014، حيث تم تمثيل الاقتصادات الناشئة الخمسة الرئيسية (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). وتهدف هذه البلدان إلى أن تصبح بديلا لمجموعة السبع الغربية (مجموعة الـ 7)، والواقع أن أسباب إنشاء البنك الوطني للتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بإصلاحات صندوق النقد الدولي وعدم الاعتراف القوي بالأهمية المتزايدة لهذه الاقتصادات في مؤسسات "بريتونوودز"، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "researchgate" العلمية بتاريخ 2017.ويمكن للبنك الجديد أن يقدم إسهاما كبيرا في تصحيح مسار الاقتصاد العالمي من خلال تسهيل الانتقال إلى أقطاب جديدة للنمو والطلب، والمساعدة في إعادة التوازن إلى المدخرات والاستثمارات العالمية، وتوجيه السيولة الفائضة إلى استخدام الإنتاجية، بحسب البيانات المنشورة من قبل البنك بتاريخ 2022ولن يكون بنك التنمية محركا للنمو المستدام في العالم النامي والعالم الناشئ فحسب، بل سيعزز أيضا الإصلاح في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الموجودة، هذه التغيرات التي سنستفيد منها جميعا في العالم المتقدم النمو، والعالم النامي على حد سواء.الإنجازات خلال 7 سنوات من التأسيستطور بنك التنمية الوطني من شركة ناشئة إلى مزود رئيسي لحلول التطوير، وهو يعمل في البلدان التي تظهر ديناميكية اقتصادية كبيرة ولديها طلب قوي على البنية التحتية.وبعد حوالي عام واحد فقط من بدء العمليات، أصدر بنك التنمية الوطني إصداره الافتتاحي للسندات – سندات مالية خضراء بقيمة 3 مليارات يوان صيني، وكان بنك التنمية الوطني أول مؤسسة مالية دولية تصدر مثل هذه الأداة في سوق السندات بين البنوك في الصين، ومنذ ذلك الحين، جمع البنك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال المحلية والدولية. وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، أن التخلص من هيمنة عملة الدولار الأمريكية كان أحد الأسباب وراء تأسيس بنك التنمية الجديد بإدارة مجموعة دول الـ"بريكس".وأضافت: "الأنظمة المعمول بها حاليًا تمنح امتيازات للدول الغنية جدًا وتشكل تحديًا كبيرًا لدول مثل جنوب أفريقيا التي تكون مضطرة للدفع بالدولار وهو ما يضع أعباء على عملتنا المحلية. لذلك نرى ضرورة تطوير نظام أكثر عدلاً وهذا ما نناقشه الآن مع وزراء دول البريكس".

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سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, مجموعة بريكس