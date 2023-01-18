عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/سيارات-الإسعاف-تهرع-إلى-مطار-سيدني-بعد-نداء-الاستغاثة-من-طائرة-أسترالية-1072410111.html
سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
هرعت خدمات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر، يوم الأربعاء، لمقابلة طائرة "كانتاس" القادمة التي أصدرت تنبيها في الجو. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T04:55+0000
2023-01-18T04:59+0000
أخبا العالم
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/14/1047252384_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac3c9cf5d426cf27a1e5ec3a24fab06b.jpg
وقالت متحدثة باسم خدمات الإسعاف إنه يعتقد أن الرحلة "QF144" كانت تقل أكثر من 100 راكب من نيوزيلندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأظهرت صور تلفزيونية من هيئة الإذاعة العامة "ABC" أن الطائرة، وهي طائرة "بوينغ 737-800"، هبطت بأمان في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.وقالت خدمات إسعاف نيو ساوث ويلز في وقت سابق إنها على أهبة الاستعداد في المطار - كجزء من خطط "تفعيل الطوارئ" - بعد أن أصدرت الطائرة مكالمة طوارئ في الجو فوق بحر تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.وأضافت متحدثة باسم خدمة الإسعاف: "تم استدعاء المسعفين"، مع اقتراب الرحلة "QF144" من أوكلاند من المطار.وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية أن الطائرة أصدرت تنبيها بعد مواجهة مشكلات في أحد محركاتها.يشار إلى أن طائرة "بوينغ 737-800" هي طائرة ذات محركين وقادرة على الهبوط بأمان بمحرك واحد فقط.ووفقا لمنظم الطيران الحكومي الأسترالي، فإن إشارة الإستغاثة كانت "تشير إلى أن الطائرة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية".
https://sputnikarabic.ae/20220119/الطيران-المدني-الدولي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الهبوط-الاضطراري-لطائرة-رايان-إير-العام-الماضي-1056507939.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/14/1047252384_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9c3f48a8b1b2ecf8f346d5d14707987.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبا العالم, أستراليا
أخبا العالم, أستراليا

سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

04:55 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورانزلقت طائرة الشحن "أن-124" عن المدرج بعد هبوط اضطراري (بسبب عطل في المحرك) في مطار تولماتشيفو الدولي في نوفوسيبيرسك الروسية، 19 نوفمبر 2020
انزلقت طائرة الشحن أن-124 عن المدرج بعد هبوط اضطراري (بسبب عطل في المحرك) في مطار تولماتشيفو الدولي في نوفوسيبيرسك الروسية، 19 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
هرعت خدمات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر، يوم الأربعاء، لمقابلة طائرة "كانتاس" القادمة التي أصدرت تنبيها في الجو.
وقالت متحدثة باسم خدمات الإسعاف إنه يعتقد أن الرحلة "QF144" كانت تقل أكثر من 100 راكب من نيوزيلندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة ريان إير بوينغ 737-8AS (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الطيران المدني الدولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" العام الماضي
19 يناير 2022, 02:03 GMT
وأظهرت صور تلفزيونية من هيئة الإذاعة العامة "ABC" أن الطائرة، وهي طائرة "بوينغ 737-800"، هبطت بأمان في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.
وقالت خدمات إسعاف نيو ساوث ويلز في وقت سابق إنها على أهبة الاستعداد في المطار - كجزء من خطط "تفعيل الطوارئ" - بعد أن أصدرت الطائرة مكالمة طوارئ في الجو فوق بحر تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.
وأضافت متحدثة باسم خدمة الإسعاف: "تم استدعاء المسعفين"، مع اقتراب الرحلة "QF144" من أوكلاند من المطار.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية أن الطائرة أصدرت تنبيها بعد مواجهة مشكلات في أحد محركاتها.
يشار إلى أن طائرة "بوينغ 737-800" هي طائرة ذات محركين وقادرة على الهبوط بأمان بمحرك واحد فقط.
ووفقا لمنظم الطيران الحكومي الأسترالي، فإن إشارة الإستغاثة كانت "تشير إلى أن الطائرة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала