https://sputnikarabic.ae/20230118/سيارات-الإسعاف-تهرع-إلى-مطار-سيدني-بعد-نداء-الاستغاثة-من-طائرة-أسترالية-1072410111.html
سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
هرعت خدمات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر، يوم الأربعاء، لمقابلة طائرة "كانتاس" القادمة التي أصدرت تنبيها في الجو. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T04:55+0000
2023-01-18T04:55+0000
2023-01-18T04:59+0000
أخبا العالم
أستراليا
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وقالت متحدثة باسم خدمات الإسعاف إنه يعتقد أن الرحلة "QF144" كانت تقل أكثر من 100 راكب من نيوزيلندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأظهرت صور تلفزيونية من هيئة الإذاعة العامة "ABC" أن الطائرة، وهي طائرة "بوينغ 737-800"، هبطت بأمان في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.وقالت خدمات إسعاف نيو ساوث ويلز في وقت سابق إنها على أهبة الاستعداد في المطار - كجزء من خطط "تفعيل الطوارئ" - بعد أن أصدرت الطائرة مكالمة طوارئ في الجو فوق بحر تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.وأضافت متحدثة باسم خدمة الإسعاف: "تم استدعاء المسعفين"، مع اقتراب الرحلة "QF144" من أوكلاند من المطار.وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية أن الطائرة أصدرت تنبيها بعد مواجهة مشكلات في أحد محركاتها.يشار إلى أن طائرة "بوينغ 737-800" هي طائرة ذات محركين وقادرة على الهبوط بأمان بمحرك واحد فقط.ووفقا لمنظم الطيران الحكومي الأسترالي، فإن إشارة الإستغاثة كانت "تشير إلى أن الطائرة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية".
https://sputnikarabic.ae/20220119/الطيران-المدني-الدولي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الهبوط-الاضطراري-لطائرة-رايان-إير-العام-الماضي-1056507939.html
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أخبا العالم, أستراليا
سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية
04:55 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
هرعت خدمات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر، يوم الأربعاء، لمقابلة طائرة "كانتاس" القادمة التي أصدرت تنبيها في الجو.
وقالت متحدثة باسم خدمات الإسعاف إنه يعتقد أن الرحلة "QF144" كانت تقل أكثر من 100 راكب من نيوزيلندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت صور تلفزيونية من هيئة الإذاعة العامة "ABC" أن الطائرة، وهي طائرة "بوينغ 737-800"، هبطت بأمان في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.
وقالت خدمات إسعاف نيو ساوث ويلز في وقت سابق إنها على أهبة الاستعداد في المطار - كجزء من خطط "تفعيل الطوارئ" - بعد أن أصدرت الطائرة مكالمة طوارئ في الجو فوق بحر تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.
وأضافت متحدثة باسم خدمة الإسعاف: "تم استدعاء المسعفين"، مع اقتراب الرحلة "QF144" من أوكلاند من المطار.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية أن الطائرة أصدرت تنبيها بعد مواجهة مشكلات في أحد محركاتها.
يشار إلى أن طائرة "بوينغ 737-800" هي طائرة ذات محركين وقادرة على الهبوط بأمان بمحرك واحد فقط.
ووفقا لمنظم الطيران الحكومي الأسترالي، فإن إشارة الإستغاثة كانت "تشير إلى أن الطائرة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية".