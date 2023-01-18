https://sputnikarabic.ae/20230118/سيارات-الإسعاف-تهرع-إلى-مطار-سيدني-بعد-نداء-الاستغاثة-من-طائرة-أسترالية-1072410111.html

سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

سيارات الإسعاف تهرع إلى مطار سيدني بعد نداء استغاثة من طائرة أسترالية

هرعت خدمات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر، يوم الأربعاء، لمقابلة طائرة "كانتاس" القادمة التي أصدرت تنبيها في الجو. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T04:55+0000

2023-01-18T04:55+0000

2023-01-18T04:59+0000

أخبا العالم

أستراليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/14/1047252384_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac3c9cf5d426cf27a1e5ec3a24fab06b.jpg

وقالت متحدثة باسم خدمات الإسعاف إنه يعتقد أن الرحلة "QF144" كانت تقل أكثر من 100 راكب من نيوزيلندا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأظهرت صور تلفزيونية من هيئة الإذاعة العامة "ABC" أن الطائرة، وهي طائرة "بوينغ 737-800"، هبطت بأمان في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.وقالت خدمات إسعاف نيو ساوث ويلز في وقت سابق إنها على أهبة الاستعداد في المطار - كجزء من خطط "تفعيل الطوارئ" - بعد أن أصدرت الطائرة مكالمة طوارئ في الجو فوق بحر تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.وأضافت متحدثة باسم خدمة الإسعاف: "تم استدعاء المسعفين"، مع اقتراب الرحلة "QF144" من أوكلاند من المطار.وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية أن الطائرة أصدرت تنبيها بعد مواجهة مشكلات في أحد محركاتها.يشار إلى أن طائرة "بوينغ 737-800" هي طائرة ذات محركين وقادرة على الهبوط بأمان بمحرك واحد فقط.ووفقا لمنظم الطيران الحكومي الأسترالي، فإن إشارة الإستغاثة كانت "تشير إلى أن الطائرة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية".

https://sputnikarabic.ae/20220119/الطيران-المدني-الدولي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الهبوط-الاضطراري-لطائرة-رايان-إير-العام-الماضي-1056507939.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبا العالم, أستراليا