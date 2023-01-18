https://sputnikarabic.ae/20230118/لافروف-الأرجنتين-ترغب-بالانضمام-إلى-بريكس--1072423390.html
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس". 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:37+0000
2023-01-18T10:37+0000
2023-01-18T10:38+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".وأشار لافروف إلى أن روسيا على استعداد لإنشاء تنسيق "بريكس بلاس" (+ BRICS)، مبينا أن موسكو تناقش حاليا تنسيق هذا العمل مع بكين.
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روسيا, مجموعة بريكس
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
10:37 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأشار لافروف إلى أن روسيا على استعداد لإنشاء تنسيق "بريكس بلاس" (+ BRICS)، مبينا أن موسكو تناقش حاليا تنسيق هذا العمل مع بكين.