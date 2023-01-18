عربي
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230118/لافروف-الأرجنتين-ترغب-بالانضمام-إلى-بريكس--1072423390.html
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس". 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:37+0000
2023-01-18T10:38+0000
روسيا
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070186396_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca74dd475e2db2ec2b44d667e3dd7e45.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".وأشار لافروف إلى أن روسيا على استعداد لإنشاء تنسيق "بريكس بلاس" (+ BRICS)، مبينا أن موسكو تناقش حاليا تنسيق هذا العمل مع بكين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070186396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb5c942cd6b47abad6faef9e8e375f3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

لافروف: الأرجنتين ترغب بالانضمام إلى "بريكس"

10:37 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 18.01.2023)
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن الأرجنتين أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأشار لافروف إلى أن روسيا على استعداد لإنشاء تنسيق "بريكس بلاس" (+ BRICS)، مبينا أن موسكو تناقش حاليا تنسيق هذا العمل مع بكين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:07 GMT - سبوتنيك عربيلافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها 09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала