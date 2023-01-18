مجلس النواب الأردني يفصل نائبا على خلفية الإساءة للمملكة عبر رسالة وجهها إلى دولة عربية
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
© flickr.com / Isriya Paireepairit
قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، فصل النائب محمد الفايز، وذلك بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها.
عمان - سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "قرر مجلس النواب [الأردني] في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، فصل النائب محمد الفايز".
ووفقاً للوكالة فقد "صوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات".
ووفقاً للوكالة فقد "صوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات".
وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز – حسب الوكالة - بعد "إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و155/1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية دون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية".
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022 أرسل الفايز رسالة إلى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بواسطة سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن قال فيها إن "جميع المساعدات الملكية السعودية تُشحد على حساب كرامة شعب أردني وتهبونها لصون عزة العرب والمسلمين في كل بلد تصل إليه إلا الأردن فإنها تصل لجيوب من يتسيد القرار لزمرة فاسدة أضحى الشعب الأردني هو سبيل رزقها".
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022 أرسل الفايز رسالة إلى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بواسطة سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن قال فيها إن "جميع المساعدات الملكية السعودية تُشحد على حساب كرامة شعب أردني وتهبونها لصون عزة العرب والمسلمين في كل بلد تصل إليه إلا الأردن فإنها تصل لجيوب من يتسيد القرار لزمرة فاسدة أضحى الشعب الأردني هو سبيل رزقها".