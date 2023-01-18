https://sputnikarabic.ae/20230118/وجها-لوجه-استنفار-عسكري-بين-الجيش-اللبناني-والإسرائيلي-بسبب-جرافة-1072433539.html
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية على الخط الحدودي في منطقة المطلة الواقعة جنوبي لبنان. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T12:38+0000
2023-01-18T12:38+0000
2023-01-18T12:38+0000
العالم
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وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عملية الاستنفار بين القوتين جاء على خلفيه قيام إحدى الجرافات الإسرائيلية بخرق الخط الأزرق عند حدود المطلة.وبحسب المراسل يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين تجري اتصالات مكثفه بين قوات اليونيفيل الدولية والطرفين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية على الخط الحدودي في منطقة المطلة الواقعة جنوبي لبنان.
وذكرت
قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عملية الاستنفار بين القوتين جاء على خلفيه قيام إحدى الجرافات الإسرائيلية بخرق الخط الأزرق عند حدود المطلة.
وبحسب المراسل يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين تجري اتصالات مكثفه بين قوات اليونيفيل الدولية والطرفين.