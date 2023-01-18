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https://sputnikarabic.ae/20230118/وجها-لوجه-استنفار-عسكري-بين-الجيش-اللبناني-والإسرائيلي-بسبب-جرافة-1072433539.html
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية على الخط الحدودي في منطقة المطلة الواقعة جنوبي لبنان. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T12:38+0000
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وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عملية الاستنفار بين القوتين جاء على خلفيه قيام إحدى الجرافات الإسرائيلية بخرق الخط الأزرق عند حدود المطلة.وبحسب المراسل يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين تجري اتصالات مكثفه بين قوات اليونيفيل الدولية والطرفين.
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وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة

12:38 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية على الخط الحدودي في منطقة المطلة الواقعة جنوبي لبنان.
وذكرت قناة "المنار" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عملية الاستنفار بين القوتين جاء على خلفيه قيام إحدى الجرافات الإسرائيلية بخرق الخط الأزرق عند حدود المطلة.
وبحسب المراسل يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين تجري اتصالات مكثفه بين قوات اليونيفيل الدولية والطرفين.
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