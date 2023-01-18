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https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-التركي-لم-تتلق-أي-شروط-من-واشنطن-بشأن-العملية-البرية-في-شمال-سوريا-1072447551.html
وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا
وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سوريا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T21:25+0000
2023-01-18T21:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ردًا على سؤال ما إذا كانت هناك اي شروط بشأن صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة والعملية العسكرية في شمال سوريا "عقدنا اليوم اجتماعات على مختلف المستويات. ولم نتلق أي شروط".وأعرب أوغلو، خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق واشنطن على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة.وأضاف تشاووش أوغلو "سنعيد التطرق إلى قضية مطالبنا بشأن صفقة (إف -16) خلال المحادثات، ونتطلع إلى حل إيجابي لهذه القضية، وهذا أمر مهم ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لحلف الناتو"
https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الخارجية-السوري-اللقاء-بين-الأسد-وأردوغان-يعتمد-على-إزالة-أسباب-الخلاف-1072277238.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا

21:25 GMT 18.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ردًا على سؤال ما إذا كانت هناك اي شروط بشأن صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة والعملية العسكرية في شمال سوريا "عقدنا اليوم اجتماعات على مختلف المستويات. ولم نتلق أي شروط".
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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وأعرب أوغلو، خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق واشنطن على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة.
وأضاف تشاووش أوغلو "سنعيد التطرق إلى قضية مطالبنا بشأن صفقة (إف -16) خلال المحادثات، ونتطلع إلى حل إيجابي لهذه القضية، وهذا أمر مهم ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لحلف الناتو"
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