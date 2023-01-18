https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-التركي-لم-تتلق-أي-شروط-من-واشنطن-بشأن-العملية-البرية-في-شمال-سوريا-1072447551.html
وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا
وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سوريا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T21:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ردًا على سؤال ما إذا كانت هناك اي شروط بشأن صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة والعملية العسكرية في شمال سوريا "عقدنا اليوم اجتماعات على مختلف المستويات. ولم نتلق أي شروط".وأعرب أوغلو، خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق واشنطن على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة.وأضاف تشاووش أوغلو "سنعيد التطرق إلى قضية مطالبنا بشأن صفقة (إف -16) خلال المحادثات، ونتطلع إلى حل إيجابي لهذه القضية، وهذا أمر مهم ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لحلف الناتو"
https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الخارجية-السوري-اللقاء-بين-الأسد-وأردوغان-يعتمد-على-إزالة-أسباب-الخلاف-1072277238.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية التركي: لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية في شمال سوريا
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ردًا على سؤال ما إذا كانت هناك اي شروط بشأن صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة والعملية العسكرية في شمال سوريا "عقدنا اليوم اجتماعات على مختلف المستويات. ولم نتلق أي شروط".
وأعرب أوغلو، خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق واشنطن على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة.
وأضاف تشاووش أوغلو "سنعيد التطرق إلى قضية مطالبنا بشأن صفقة (إف -16) خلال المحادثات، ونتطلع إلى حل إيجابي لهذه القضية، وهذا أمر مهم ليس فقط لتركيا، ولكن أيضا لحلف الناتو"