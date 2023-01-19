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https://sputnikarabic.ae/20230119/إضراب-واسع-النطاق-يشل-فرنسا-رفضا-لخطة-ماكرون-برفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-فيديو-1072476629.html
إضراب واسع النطاق يشل فرنسا رفضا لخطة ماكرون برفع سن التقاعد إلى 64 عاما... فيديو
إضراب واسع النطاق يشل فرنسا رفضا لخطة ماكرون برفع سن التقاعد إلى 64 عاما... فيديو
دخلت قطاعات حيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب واسع النطاق مع توقف حركة القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتغيير نظام... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T14:32+0000
2023-01-19T14:32+0000
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أخبار فرنسا
تقاعد
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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد "شلت الإضرابات الكثير من وسائل النقل العام في فرنسا اليوم، مع خروج المتظاهرين بقوة ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، مع إغلاق المدارس ووسائل الإعلام".وأوضحت أن خطة ماكرون تتضمن "رفع سن التقاعد لمعظم الناس من 62 إلى 64 عامًا وزيادة سنوات الاشتراكات المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل".وبحسب الوكالة، فقد أحصت الشرطة ما بين 550 ألفًا إلى 750 ألف متظاهر، بينهم 50 ألفًا إلى 80 ألفًا في باريس.كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا.وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد، خاصة في ظل مستويات تضخم مرتفعة ومع استمرار تعافي الاقتصاد من آثار "كوفيد-19".
أخبار فرنسا
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العالم, أخبار فرنسا , تقاعد
العالم, أخبار فرنسا , تقاعد

إضراب واسع النطاق يشل فرنسا رفضا لخطة ماكرون برفع سن التقاعد إلى 64 عاما... فيديو

14:32 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / ERIC PIERMONTمظاهرة أمام مقر شركة إدارة الأصول بلاك روك في باريس
مظاهرة أمام مقر شركة إدارة الأصول بلاك روك في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT
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دخلت قطاعات حيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب واسع النطاق مع توقف حركة القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتغيير نظام التقاعد والتي تتضمن بشكل رئيسي، رفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عاما.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد "شلت الإضرابات الكثير من وسائل النقل العام في فرنسا اليوم، مع خروج المتظاهرين بقوة ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، مع إغلاق المدارس ووسائل الإعلام".
وأوضحت أن خطة ماكرون تتضمن "رفع سن التقاعد لمعظم الناس من 62 إلى 64 عامًا وزيادة سنوات الاشتراكات المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل".
ودعت النقابات العمالية في فرنسا، إلى تعبئة جماهيرية، للمرة الأولى التي تتحد فيها منذ 12 عامًا، عندما تم رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عامًا. وتأمل النقابات في حضور أكثر من مليون متظاهر في أكثر من 200 مدينة عبر فرنسا.
وبحسب الوكالة، فقد أحصت الشرطة ما بين 550 ألفًا إلى 750 ألف متظاهر، بينهم 50 ألفًا إلى 80 ألفًا في باريس.
واستعدت السلطات بإجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف".
كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا.
ودافعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، عن هذا "الإصلاح"، الذي لم يناقش بعد في البرلمان، كوسيلة لضمان المزيد من "العدالة" للمتقاعدين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد، خاصة في ظل مستويات تضخم مرتفعة ومع استمرار تعافي الاقتصاد من آثار "كوفيد-19".
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