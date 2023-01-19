https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-باريس-تدرس-نقل-دبابات-لوكلير-إلى-كييف-1072456992.html
إعلام: باريس تدرس نقل دبابات "لوكلير" إلى كييف
إعلام: باريس تدرس نقل دبابات "لوكلير" إلى كييف
تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية توريد دبابات "لوكلير" (Leclerc) إلى أوكرانيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:13+0000
2023-01-19T08:13+0000
2023-01-19T08:13+0000
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول فرنسي إلى أن هذه القضية لا تزال قيد المناقشة في باريس وسيتم اتخاذ القرار النهائي في اجتماع مشترك لحكومتي فرنسا وألمانيا.في نهاية عام 2022، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن كييف تتوقع استلام مركبات مصفحة تلبي جميع معايير الناتو. أشار شميغال بشكل خاص إلى دبابات "لوكلير" الفرنسية.في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو أن دبابات "لوكلير" قد توقف إنتاجها في فرنسا، لذلك قد تكون هناك صعوبات كبيرة في الصيانة إذا تم نقلها إلى كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: باريس تدرس نقل دبابات "لوكلير" إلى كييف
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تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية توريد دبابات "لوكلير" (Leclerc) إلى أوكرانيا.
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول فرنسي إلى أن هذه القضية لا تزال قيد المناقشة في باريس وسيتم اتخاذ القرار النهائي في اجتماع مشترك لحكومتي فرنسا وألمانيا.
في نهاية عام 2022، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن كييف تتوقع استلام مركبات مصفحة تلبي جميع معايير الناتو. أشار شميغال بشكل خاص إلى دبابات "لوكلير" الفرنسية.
في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو أن دبابات "لوكلير" قد توقف إنتاجها في فرنسا، لذلك قد تكون هناك صعوبات كبيرة في الصيانة إذا تم نقلها إلى كييف.