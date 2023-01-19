https://sputnikarabic.ae/20230119/إيرلندا-تغرم-واتسآب-نحو-6-ملايين-دولار-لخرقه-قواعد-الخصوصية-1072479517.html

إيرلندا تغرم واتسآب نحو 6 ملايين دولار لخرقه قواعد الخصوصية

إيرلندا تغرم واتسآب نحو 6 ملايين دولار لخرقه قواعد الخصوصية

غرمت إيرلندا تطبيق "واتسآب" لخرقه قواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي عبر إجبار المستخدمين على الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية في تقديم "تحسينات... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T15:18+0000

2023-01-19T15:18+0000

2023-01-19T15:18+0000

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وفرضت لجنة حماية البيانات غرامة قيمتها 5.5 ملايين يورو (5.9 مليون دولار) في القضية التي كشفت عن انقسامات مع جهات تنظيمية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم تطبيق الدردشة التابع لشركة ميتا (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف).في قرار ذي صلة في وقت سابق هذا الشهر، فرضت الرقابة الإيرلندية غرامة على شركة ميتا بقيمة 390 مليون دولار بسبب انتهاكات الخصوصية التي شملت فيسبوك وإنستغرام، بحسب "أسوشيتدبرس".تعود جميع القضايا الثلاث إلى مايو/أيار 2018، عندما دخلت لوائح الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.وفي البداية، انحازت اللجنة وهي منظم الخصوصية الأوروبية الرائد لميتا بسبب وجود مقر الشركة الإقليمي في دبلن، إلى عملاق وادي السليكون.لكن عددا كبيرا من هيئات مراقبة حماية البيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي اعترضت على مسودات قراراتها واضطرت هيئة الرقابة الأيرلندية إلى إبطالها وإصدار عقوبات أشد.في قرارها النهائي بشأن قضية واتسآب، أمرت اللجنة كذلك الشركة بجعل عمليات معالجة البيانات الخاصة بها متوافقة مع قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20201229/ماذا-تفعل-إذا-كان-واتس-آب-سيتوقف-على-هاتفك-في-1-يناير؟-1047658853.html

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