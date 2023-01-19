الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا
في جميع أنحاء روسيا، يحتفل المتدينون بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي من خلال غمر أنفسهم في المياه المتجمدة في أحواض مجهزة ضمن البحيرات والأنهار الجليدية.
في عيد الغطاس هذا، كانت درجة حرارة الهواء في الجزء الأوروبي من روسيا قريبة من الموجب: في بعض الأماكن لم تتجمد الخزانات المائية، لذلك لم يكن هناك ثقوب جليدية في بعض المناطق. ولم تُسجل حوادث خطيرة نتيجة الغمر في الماء البارد هذا العام.
ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.
© Sputnik . Pavel Bednyakovفتاة خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
فتاة خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورفتاة خلال مراسم الاحتفال بعيد الغطاس على نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 18 يناير 2023
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
فتاة خلال مراسم الاحتفال بعيد الغطاس على نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورأشخاص بالقرب من الخط أثناء الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
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أشخاص بالقرب من الخط أثناء الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوركاهن أرثوذكسي يؤدي طقوس مباركة الماء بمناسبة عيد معمودية الرب في حوض مائي الذي يتم إمداده بالمياه من نهر ينيسي، مثبت على الضفة اليسرى في منطقة كراسنويارسك المركزية، روسيا 18 يناير 2023
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© Sputnik . Ilya Naymushin/
كاهن أرثوذكسي يؤدي طقوس مباركة الماء بمناسبة عيد معمودية الرب في حوض مائي الذي يتم إمداده بالمياه من نهر ينيسي، مثبت على الضفة اليسرى في منطقة كراسنويارسك المركزية، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تستريح في موقع الاحتفال بعيد الغطاس في دير "القيامة - القدس الجديد" على نهر إسترا، روسيا 18 يناير 2023
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امرأة تستريح في موقع الاحتفال بعيد الغطاس في دير "القيامة - القدس الجديد" على نهر إسترا، روسيا 18 يناير 2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoكاهن أرثوذكسي روسي يبارك الماء الجليدي في عيد الغطاس خلال عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
كاهن أرثوذكسي روسي يبارك الماء الجليدي في عيد الغطاس خلال عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس في مكان نهر إسترا بالقرب من دير "القيامة - القدس الجديدة" ، روسيا 18 يناير 2023
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المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس في مكان نهر إسترا بالقرب من دير "القيامة - القدس الجديدة" ، روسيا 18 يناير 2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
المشاركون في عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
المشاركون في عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
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المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمشارك في عيد الغطاس على بحيرة شارتاش في يكاترينبورغ، روسيا 18 يناير 2023
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn/
مشارك في عيد الغطاس على بحيرة شارتاش في يكاترينبورغ، روسيا 18 يناير 2023