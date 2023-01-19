عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230119/الاحتفال-بعيد-الغطاس-في-روسيا-1072454866.html
الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا
الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا
في جميع أنحاء روسيا، يحتفل المتدينون بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي من خلال غمر أنفسهم في المياه المتجمدة في أحواض مجهزة ضمن البحيرات والأنهار الجليدية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:41+0000
2023-01-19T09:41+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072456082_0:23:3201:1824_1920x0_80_0_0_cb99bedebbfc926e2d2cf54b96e30b61.jpg
في عيد الغطاس هذا، كانت درجة حرارة الهواء في الجزء الأوروبي من روسيا قريبة من الموجب: في بعض الأماكن لم تتجمد الخزانات المائية، لذلك لم يكن هناك ثقوب جليدية في بعض المناطق. ولم تُسجل حوادث خطيرة نتيجة الغمر في الماء البارد هذا العام. ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072456082_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_14b1fb4e4badf53a46772f20fa98bad6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا

09:41 GMT 19.01.2023
تابعنا عبرTelegram
في جميع أنحاء روسيا، يحتفل المتدينون بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي من خلال غمر أنفسهم في المياه المتجمدة في أحواض مجهزة ضمن البحيرات والأنهار الجليدية.
في عيد الغطاس هذا، كانت درجة حرارة الهواء في الجزء الأوروبي من روسيا قريبة من الموجب: في بعض الأماكن لم تتجمد الخزانات المائية، لذلك لم يكن هناك ثقوب جليدية في بعض المناطق. ولم تُسجل حوادث خطيرة نتيجة الغمر في الماء البارد هذا العام.
ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.
© Sputnik . Pavel Bednyakovفتاة خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
فتاة خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pavel Bednyakov
فتاة خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورفتاة خلال مراسم الاحتفال بعيد الغطاس على نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 18 يناير 2023
فتاة خلال مراسم الاحتفال بعيد الغطاس على نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
فتاة خلال مراسم الاحتفال بعيد الغطاس على نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورأشخاص بالقرب من الخط أثناء الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
أشخاص بالقرب من الخط أثناء الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص بالقرب من الخط أثناء الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوركاهن أرثوذكسي يؤدي طقوس مباركة الماء بمناسبة عيد معمودية الرب في حوض مائي الذي يتم إمداده بالمياه من نهر ينيسي، مثبت على الضفة اليسرى في منطقة كراسنويارسك المركزية، روسيا 18 يناير 2023
كاهن أرثوذكسي يؤدي طقوس مباركة الماء بمناسبة عيد معمودية الرب في حوض مائي الذي يتم إمداده بالمياه من نهر ينيسي، مثبت على الضفة اليسرى في منطقة كراسنويارسك المركزية، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
كاهن أرثوذكسي يؤدي طقوس مباركة الماء بمناسبة عيد معمودية الرب في حوض مائي الذي يتم إمداده بالمياه من نهر ينيسي، مثبت على الضفة اليسرى في منطقة كراسنويارسك المركزية، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تستريح في موقع الاحتفال بعيد الغطاس في دير "القيامة - القدس الجديد" على نهر إسترا، روسيا 18 يناير 2023
امرأة تستريح في موقع الاحتفال بعيد الغطاس في دير القيامة - القدس الجديد على نهر إسترا، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
امرأة تستريح في موقع الاحتفال بعيد الغطاس في دير "القيامة - القدس الجديد" على نهر إسترا، روسيا 18 يناير 2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoكاهن أرثوذكسي روسي يبارك الماء الجليدي في عيد الغطاس خلال عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
كاهن أرثوذكسي روسي يبارك الماء الجليدي في عيد الغطاس خلال عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
كاهن أرثوذكسي روسي يبارك الماء الجليدي في عيد الغطاس خلال عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس في مكان نهر إسترا بالقرب من دير "القيامة - القدس الجديدة" ، روسيا 18 يناير 2023
المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس في مكان نهر إسترا بالقرب من دير القيامة - القدس الجديدة ، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس في مكان نهر إسترا بالقرب من دير "القيامة - القدس الجديدة" ، روسيا 18 يناير 2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

المشاركون في عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.

المشاركون في عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

المشاركون في عيد الغطاس التقليدي في كنيسة الثالوث المقدس في أوستانكينو بالقرب من برج التلفزيون في موسكو، روسيا، 18 يناير 2023.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون خلال الاحتفال بعيد الغطاس على أراضي كرملين إزمايلوفو في موسكو، روسيا 18 يناير 2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمشارك في عيد الغطاس على بحيرة شارتاش في يكاترينبورغ، روسيا 18 يناير 2023
مشارك في عيد الغطاس على بحيرة شارتاش في يكاترينبورغ، روسيا 18 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
مشارك في عيد الغطاس على بحيرة شارتاش في يكاترينبورغ، روسيا 18 يناير 2023
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала