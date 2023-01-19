https://sputnikarabic.ae/20230119/الاحتفال-بعيد-الغطاس-في-روسيا-1072454866.html

الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا

الاحتفال بعيد الغطاس في روسيا

في جميع أنحاء روسيا، يحتفل المتدينون بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي من خلال غمر أنفسهم في المياه المتجمدة في أحواض مجهزة ضمن البحيرات والأنهار الجليدية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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في عيد الغطاس هذا، كانت درجة حرارة الهواء في الجزء الأوروبي من روسيا قريبة من الموجب: في بعض الأماكن لم تتجمد الخزانات المائية، لذلك لم يكن هناك ثقوب جليدية في بعض المناطق. ولم تُسجل حوادث خطيرة نتيجة الغمر في الماء البارد هذا العام. ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.

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фото, صور, روسيا