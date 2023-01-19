عربي
https://sputnikarabic.ae/20230119/الجزائر-تبون-يصدر-قرارا-بالعفو-عن-الناشط-السياسي-رشيد-نكاز-1072458727.html
الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز
الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز
أطلقت السلطات الجزائرية سراح الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي تم سجنه قبل سنوات في عدة تهم بعضها يتعلق بالتخطيط لتعطيل الانتخابات. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:03+0000
2023-01-19T09:03+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg
وتم إطلاق سراح نكاز، بناء على مرسوم عفو رئاسي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت قناة "النهار" الجزائرية.وأشارت إلى أن تبون وقع مرسوم العفو عن نكاز، الذي تم بموجبه الإفراج عنه.يذكر أنه تم إيداع الناشط السياسي الجزائري في السجن منذ 2019، وتم اتهامه حينها بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد.كما واجه رشيد نكاز تهما تشمل التحريض على حمل السلاح مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامه بالتخطيط لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20210216/بعد-إدانته-بـ-3-تهم-منها-إهانة-الرئيس-حبس-ناشط-جزائري-عامين-1048128631.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7672b324dc49ecc7a3c0c3c3b87c528d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز

09:03 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
أطلقت السلطات الجزائرية سراح الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي تم سجنه قبل سنوات في عدة تهم بعضها يتعلق بالتخطيط لتعطيل الانتخابات.
وتم إطلاق سراح نكاز، بناء على مرسوم عفو رئاسي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت قناة "النهار" الجزائرية.
وأشارت إلى أن تبون وقع مرسوم العفو عن نكاز، الذي تم بموجبه الإفراج عنه.
متظاهر يرتدي قناع الوجه خلال احتجاج مناهض للحكومة في الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2021
بعد إدانته بـ 3 تهم منها "إهانة الرئيس"... حبس ناشط جزائري عامين
16 فبراير 2021, 16:35 GMT
يذكر أنه تم إيداع الناشط السياسي الجزائري في السجن منذ 2019، وتم اتهامه حينها بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد.
كما واجه رشيد نكاز تهما تشمل التحريض على حمل السلاح مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامه بالتخطيط لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала