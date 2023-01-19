https://sputnikarabic.ae/20230119/الجزائر-تبون-يصدر-قرارا-بالعفو-عن-الناشط-السياسي-رشيد-نكاز-1072458727.html
الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز
الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز
أطلقت السلطات الجزائرية سراح الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي تم سجنه قبل سنوات في عدة تهم بعضها يتعلق بالتخطيط لتعطيل الانتخابات. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:03+0000
2023-01-19T09:03+0000
2023-01-19T09:03+0000
العالم العربي
الجزائر
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وتم إطلاق سراح نكاز، بناء على مرسوم عفو رئاسي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت قناة "النهار" الجزائرية.وأشارت إلى أن تبون وقع مرسوم العفو عن نكاز، الذي تم بموجبه الإفراج عنه.يذكر أنه تم إيداع الناشط السياسي الجزائري في السجن منذ 2019، وتم اتهامه حينها بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد.كما واجه رشيد نكاز تهما تشمل التحريض على حمل السلاح مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامه بالتخطيط لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20210216/بعد-إدانته-بـ-3-تهم-منها-إهانة-الرئيس-حبس-ناشط-جزائري-عامين-1048128631.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر… تبون يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي رشيد نكاز
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أطلقت السلطات الجزائرية سراح الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي تم سجنه قبل سنوات في عدة تهم بعضها يتعلق بالتخطيط لتعطيل الانتخابات.
وتم إطلاق سراح نكاز، بناء على مرسوم عفو رئاسي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت
قناة "النهار" الجزائرية.
وأشارت إلى أن تبون وقع مرسوم العفو عن نكاز، الذي تم بموجبه الإفراج عنه.
16 فبراير 2021, 16:35 GMT
يذكر أنه تم إيداع الناشط السياسي
الجزائري في السجن منذ 2019، وتم اتهامه حينها بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد.
كما واجه رشيد نكاز تهما تشمل
التحريض على حمل السلاح مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامه بالتخطيط لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات.