https://sputnikarabic.ae/20230119/الجيش-الفنلندي-يشارك-مع-الاتحاد-الأوروبي-في-تدريب-الجنود-الأوكرانيين--1072490039.html
الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين
الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين
أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الخميس، أن الوحدة الفنلندية، المكونة من 50 عسكريا كحد أقصى، ستشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا لتدريب الجنود... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T22:41+0000
2023-01-19T22:41+0000
2023-01-19T22:45+0000
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سبوتنيك. وأصدرت الحكومة الفنلندية بيانا قالت فيه إن رئيس الجمهورية الفنلندي، سولي نينيستو، واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية قررا أن تشارك فنلندا في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيابحد أقصى 50 جنديا يخدمون في التدريب والاستشارة.وبحسب البيان، ناقش نينيستو أيضا مع اللجنة الوزارية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي بين هلسنكي وواشنطن، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الأمني في أوروبا.يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا كانت قد تأسست في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا إطلاق المهمة المصممة لتدريب 15000 عسكري من أوكرانيا، ومن المتوقع أن يستمر عمل البعثةلمدة عامين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين
22:41 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الخميس، أن الوحدة الفنلندية، المكونة من 50 عسكريا كحد أقصى، ستشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين.
سبوتنيك. وأصدرت الحكومة الفنلندية بيانا قالت فيه إن رئيس الجمهورية الفنلندي، سولي نينيستو، واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية قررا أن تشارك فنلندا
في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيابحد أقصى 50 جنديا يخدمون في التدريب والاستشارة.
وبحسب البيان، ناقش نينيستو أيضا مع اللجنة الوزارية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي بين هلسنكي وواشنطن، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الأمني في أوروبا.
يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا كانت قد تأسست في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا إطلاق المهمة المصممة لتدريب 15000 عسكري من أوكرانيا، ومن المتوقع أن يستمر عمل البعثةلمدة عامين.