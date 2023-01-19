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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/الجيش-الفنلندي-يشارك-مع-الاتحاد-الأوروبي-في-تدريب-الجنود-الأوكرانيين--1072490039.html
الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين
الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين
أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الخميس، أن الوحدة الفنلندية، المكونة من 50 عسكريا كحد أقصى، ستشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا لتدريب الجنود... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T22:41+0000
2023-01-19T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأصدرت الحكومة الفنلندية بيانا قالت فيه إن رئيس الجمهورية الفنلندي، سولي نينيستو، واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية قررا أن تشارك فنلندا في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيابحد أقصى 50 جنديا يخدمون في التدريب والاستشارة.وبحسب البيان، ناقش نينيستو أيضا مع اللجنة الوزارية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي بين هلسنكي وواشنطن، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الأمني في أوروبا.يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا كانت قد تأسست في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا إطلاق المهمة المصممة لتدريب 15000 عسكري من أوكرانيا، ومن المتوقع أن يستمر عمل البعثةلمدة عامين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, فنلندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الجيش الفنلندي يشارك مع الاتحاد الأوروبي في تدريب الجنود الأوكرانيين

22:41 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 19.01.2023)
© AFP 2023 / Alessandro Rampazzo جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية "سهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.
جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية سهم 22 (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Alessandro Rampazzo
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أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الخميس، أن الوحدة الفنلندية، المكونة من 50 عسكريا كحد أقصى، ستشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين.
سبوتنيك. وأصدرت الحكومة الفنلندية بيانا قالت فيه إن رئيس الجمهورية الفنلندي، سولي نينيستو، واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية قررا أن تشارك فنلندا في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيابحد أقصى 50 جنديا يخدمون في التدريب والاستشارة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
وبحسب البيان، ناقش نينيستو أيضا مع اللجنة الوزارية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي بين هلسنكي وواشنطن، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الأمني في أوروبا.
يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا كانت قد تأسست في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا إطلاق المهمة المصممة لتدريب 15000 عسكري من أوكرانيا، ومن المتوقع أن يستمر عمل البعثةلمدة عامين.
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