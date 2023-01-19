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https://sputnikarabic.ae/20230119/السوداني-يدعو-العراقيين-إلى-دعم-الجهات-المعنية-ببطولة-خليجي-25-بعد-أحداث-البصرة-1072463244.html
السوداني يدعو العراقيين إلى دعم الجهات المعنية ببطولة "خليجي 25" بعد "أحداث البصرة"
السوداني يدعو العراقيين إلى دعم الجهات المعنية ببطولة "خليجي 25" بعد "أحداث البصرة"
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رسالة إلى أهالي البصرة، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة صباح اليوم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:09+0000
2023-01-19T10:26+0000
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وقال السوداني، عبر "تويتر"، "أهلنا في البصرة، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة"، مضيفا: "لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".واختتم بالقول: "أهلنا، نأمل منكم اليـوم ذلك الحـرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري وخاصة في حالة تسجيل حالات وفاة سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".بدورها، دعت وزارة الداخلية العراقية، المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، مشددة على ضرورة عدم التوجه إلى الملعب ما لم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة.وأضاف أن "أعداد الجماهير كبيرة جدا، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، متابعا: "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين".وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
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العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, كأس الخليج العربي 25
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, كأس الخليج العربي 25

السوداني يدعو العراقيين إلى دعم الجهات المعنية ببطولة "خليجي 25" بعد "أحداث البصرة"

10:09 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 19.01.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رسالة إلى أهالي البصرة، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.
وقال السوداني، عبر "تويتر"، "أهلنا في البصرة، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة"، مضيفا: "لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".
واختتم بالقول: "أهلنا، نأمل منكم اليـوم ذلك الحـرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".
وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري وخاصة في حالة تسجيل حالات وفاة سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".
بدورها، دعت وزارة الداخلية العراقية، المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، مشددة على ضرورة عدم التوجه إلى الملعب ما لم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة.
وأضاف أن "أعداد الجماهير كبيرة جدا، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، متابعا: "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين".
وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج - سبوتنيك عربي
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معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
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4 يناير, 12:54 GMT
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