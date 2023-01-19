عربي
https://sputnikarabic.ae/20230119/الشيخ-الرئيس-عباس-سيبلغ-الأمريكيين-بدراسة-خطوات-من-جانبنا-ردا-على-التصعيد-الإسرائيلي-1072471949.html
الشيخ: الرئيس عباس سيبلغ الأمريكيين بدراسة خطوات من جانبنا ردا على التصعيد الإسرائيلي
الشيخ: الرئيس عباس سيبلغ الأمريكيين بدراسة خطوات من جانبنا ردا على التصعيد الإسرائيلي
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشّيخ، اليوم الخميس، بمواقف عربية ودولية إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:57+0000
2023-01-19T12:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
إٍسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال الشيخ، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن استباحة المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى ودماء شعبنا تستدعي، وكما طالب الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا والوقوف بجدية أمام مسلسل التصعيد والإجرام المتواصل ومواجهة هذه الحكومة الفاشية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني".وتابع الشيخ: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها، والمطلوب موقف وخطوة إلى الأمام من المجتمع الأممي باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تأكيداً على حق شعبنا في تقرير المصير وتحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".وأوضح: "المطلوب هو إرادة أممية دولية تُجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودون ذلك إسرائيل هي خارج القانون الدولي ولا تعترف بالشرعية الدولية".وقال الشيخ: "إن الرئيس محمود عباس سيجتمع ظهر اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مشددا على أنه سيكون هناك موقف واضح وجدي للتأكيد على مطالبة الإدارة الأمريكية ببذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات الدولية ولجم الاحتلال عن جرائمه وفاشيته بحق شعبنا، وأن تأخذ دورها بشكل جدي وليس من خلال التصريحات".وأوضح: "أن الرئيس محمود عباس سيبلغ الإدارة الأمريكية بأن القيادة الفلسطينية تدرس الآن اتخاذ جملة من الإجراءات رداً على التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا".
https://sputnikarabic.ae/20230106/عباس-سنواجه-الانتهاكات-الإسرائيلية-الخطيرة-للمقدسات-الإسلامية-والمسيحية-في-القدس-1071999296.html
إٍسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إٍسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إٍسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الشيخ: الرئيس عباس سيبلغ الأمريكيين بدراسة خطوات من جانبنا ردا على التصعيد الإسرائيلي

12:57 GMT 19.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشّيخ، اليوم الخميس، بمواقف عربية ودولية إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
رام الله - سبوتنيك. وقال الشيخ، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن استباحة المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى ودماء شعبنا تستدعي، وكما طالب الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا والوقوف بجدية أمام مسلسل التصعيد والإجرام المتواصل ومواجهة هذه الحكومة الفاشية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
عباس: سنواجه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
6 يناير, 19:22 GMT
وتابع الشيخ: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها، والمطلوب موقف وخطوة إلى الأمام من المجتمع الأممي باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تأكيداً على حق شعبنا في تقرير المصير وتحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وأوضح: "المطلوب هو إرادة أممية دولية تُجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودون ذلك إسرائيل هي خارج القانون الدولي ولا تعترف بالشرعية الدولية".
وقال الشيخ: "إن الرئيس محمود عباس سيجتمع ظهر اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مشددا على أنه سيكون هناك موقف واضح وجدي للتأكيد على مطالبة الإدارة الأمريكية ببذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات الدولية ولجم الاحتلال عن جرائمه وفاشيته بحق شعبنا، وأن تأخذ دورها بشكل جدي وليس من خلال التصريحات".
وأوضح: "أن الرئيس محمود عباس سيبلغ الإدارة الأمريكية بأن القيادة الفلسطينية تدرس الآن اتخاذ جملة من الإجراءات رداً على التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала