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https://sputnikarabic.ae/20230119/بوغدانوف-يبحث-مع-رئيس-وزراء-أفريقيا-الوسطى-تطوير-التعاون-التجاري-والاقتصادي-1072472212.html
بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي
بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:00+0000
2023-01-19T13:00+0000
روسيا
ميخائيل بوغدانوف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، "في سياق تبادل ذي اهتمام مشترك وموثوق، لوجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية من أجل زيادة تطوير العلاقات الودية بين روسيا وأفريقيا الوسطى، تعتزم موسكو وبانغي تعميق الحوار السياسي وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في التجارة والاقتصاد والاستثمار والشؤون الإنسانية".وأشار البيان إلى أن، موسكو أكدت استعدادها للمساعدة في استقرار الوضع في البلاد.وفي سياق متصل صرح مولوا في وقت سابق، بأنه لولا التعاون مع روسيا في المجال الأمني لظل بلدنا في حالة من انعدام الأمن بشكل تام".وأضاف أن، "روسيا استجابت على الفور لنداء رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، واليوم يتحسن الوضع، لذلك من المهم بالنسبة لنا - وهذا ما يأمله رئيس الدولة - أن نتحرك نحو التنمية وبالتالي تسوية القضية الأمنية وتعزيزها والمضي قدمًا نحو التنمية، لأن السكان يتوقعون تحسن ظروفهم المعيشية".
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روسيا, ميخائيل بوغدانوف
روسيا, ميخائيل بوغدانوف

بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

13:00 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، "في سياق تبادل ذي اهتمام مشترك وموثوق، لوجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية من أجل زيادة تطوير العلاقات الودية بين روسيا وأفريقيا الوسطى، تعتزم موسكو وبانغي تعميق الحوار السياسي وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في التجارة والاقتصاد والاستثمار والشؤون الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن، موسكو أكدت استعدادها للمساعدة في استقرار الوضع في البلاد.

وأكد البيان، أن، "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمواصلة دعم جهود قيادة أفريقيا الوسطى لتحقيق استقرار الوضع في البلاد، على أساس ثنائي وكعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

وفي سياق متصل صرح مولوا في وقت سابق، بأنه لولا التعاون مع روسيا في المجال الأمني لظل بلدنا في حالة من انعدام الأمن بشكل تام".
وأضاف أن، "روسيا استجابت على الفور لنداء رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، واليوم يتحسن الوضع، لذلك من المهم بالنسبة لنا - وهذا ما يأمله رئيس الدولة - أن نتحرك نحو التنمية وبالتالي تسوية القضية الأمنية وتعزيزها والمضي قدمًا نحو التنمية، لأن السكان يتوقعون تحسن ظروفهم المعيشية".
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