https://sputnikarabic.ae/20230119/لافروف-الغرب-يضغط-على-كييف-لخلق-تهديدات-للمصالح-الحيوية-الروسية-والبيلاروسية-1072472551.html
لافروف: الغرب يضغط على كييف لخلق تهديدات للمصالح الحيوية الروسية والبيلاروسية
لافروف: الغرب يضغط على كييف لخلق تهديدات للمصالح الحيوية الروسية والبيلاروسية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يدفع كييف لخلق تهديدات مباشرة لمصالح روسيا وبيلاروسيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:08+0000
2023-01-19T13:08+0000
2023-01-19T13:08+0000
روسيا
سيرغي لافروف
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات في مينسك، اليوم الخميس: "نحن متفقون على أن الغرب الجماعي... يدفع كييف بشكل مباشر لخلق تهديدات مباشرة للمصالح الحيوية لروسيا وبيلاروسيا".وأشار لافروف إلى أن الغرب الجماعي حوّل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد، وقال: "لدينا رأي مشترك بأن ما يسمى بالغرب الجماعي قد حوّل أوكرانيا في الواقع إلى نقطة انطلاق لمزيد من التطور العسكري والسياسي لفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، ونقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد".وأوضح لافروف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتدهور بشكل سريع وواضح، وتتحرك أبعد فأبعد عن مبادئها.وأشار الوزير إلى أنه في عام 1999، في إسطنبول، وفي عام 2020، في أستانا، في قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقّع قادة الدول المشاركة على أنه "لن تقوم أي دولة بتعزيز أمنها على حساب التعدي على أمن الآخرين، وأنه لا يوجد بلد ولا منظمة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن تدعي أنها تهيمن على مجال الأمن العسكري-السياسي في هذه المنطقة.وخلص لافروف إلى أن "كل هذه الالتزامات انتهكها زملاؤنا الغربيون".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي لافروف, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), أخبار أوكرانيا
لافروف: الغرب يضغط على كييف لخلق تهديدات للمصالح الحيوية الروسية والبيلاروسية
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يدفع كييف لخلق تهديدات مباشرة لمصالح روسيا وبيلاروسيا.
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات في مينسك، اليوم الخميس: "نحن متفقون على أن الغرب الجماعي... يدفع كييف بشكل مباشر لخلق تهديدات مباشرة للمصالح الحيوية لروسيا وبيلاروسيا".
وأشار لافروف إلى أن الغرب الجماعي حوّل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد، وقال: "لدينا رأي مشترك بأن ما يسمى بالغرب الجماعي قد حوّل أوكرانيا في الواقع إلى نقطة انطلاق لمزيد من التطور العسكري والسياسي لفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، ونقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد".
وأوضح لافروف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتدهور بشكل سريع وواضح، وتتحرك أبعد فأبعد عن مبادئها.
"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهينة بشكل سريع وواضح، وتتحرك أبعد وأبعد من تلك المبادئ السامية التي نص عليها قانون هلسنكي النهائي، في وثائق مؤتمرات القمة اللاحقة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وسأخص بالذكر الوثائق المتعلقة بالأمن العسكري-السياسي على أساس مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار الوزير إلى أنه في عام 1999، في إسطنبول، وفي عام 2020، في أستانا، في قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقّع قادة الدول المشاركة على أنه "لن تقوم أي دولة بتعزيز أمنها على حساب التعدي على أمن الآخرين، وأنه لا يوجد بلد ولا منظمة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن تدعي أنها تهيمن على مجال الأمن العسكري-السياسي في هذه المنطقة.
وخلص لافروف إلى أن "كل هذه الالتزامات انتهكها زملاؤنا الغربيون".