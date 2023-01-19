https://sputnikarabic.ae/20230119/ماكرون-يعترف-أن-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-يعانيان-من-أزمة-غير-مسبوقة-1072470282.html
ماكرون يعترف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعيشان أزمة غير مسبوقة
ماكرون يعترف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعيشان أزمة غير مسبوقة
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن الاقتصاد الأوروبي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة "للصراع في أوكرانيا" ويعاني من "أزمة غير مسبوقة". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:20+0000
2023-01-19T12:20+0000
2023-01-19T12:22+0000
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وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة "Pais"، قبل زيارة يقوم بها لإسبانيا: "أعتقد أننا في أزمة غير مسبوقة لأن "الحرب" عادت إلى قارتنا. نموذجنا الاقتصادي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب".مضيفا أن أوروبا والولايات المتحدة تعانيان من أزمة الديمقراطية والرأسمالية، "إن ديمقراطياتنا تمر بأزمة - وهي أزمة تتعلق بهيكل نموذج مجتمعنا. وهذا أمر عادي ليس فقط بالنسبة لأوروبا. انظر إلى الولايات المتحدة، تتميز جميع ديمقراطياتنا بإرهاق معين، وخسارة جماعية. المبادئ التوجيهية. هذه أزمة النظام الرأسمالي العالمي".ووفقا له، فإن هذه الأزمة تعمق الفجوة الطبقية وتساهم في ظهور تفاوتات اقتصادية واجتماعية أكثر وضوحا في المجتمعات الأوروبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
ماكرون يعترف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعيشان أزمة غير مسبوقة
12:20 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن الاقتصاد الأوروبي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة "للصراع في أوكرانيا" ويعاني من "أزمة غير مسبوقة".
وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة "Pais"، قبل زيارة يقوم بها لإسبانيا
: "أعتقد أننا في أزمة غير مسبوقة لأن "الحرب" عادت إلى قارتنا. نموذجنا الاقتصادي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب".
وأشار ماكرون إلى أنه في الاقتصاد العالمي، الذي يقوم على قطبين، الولايات المتحدة والصين، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مكانه. وقال "الجواب في أوروبا سيادة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، أي أوروبا قوية حقا".
مضيفا أن أوروبا والولايات المتحدة تعانيان من أزمة الديمقراطية والرأسمالية، "إن ديمقراطياتنا تمر بأزمة - وهي أزمة تتعلق بهيكل نموذج مجتمعنا. وهذا أمر عادي ليس فقط بالنسبة لأوروبا. انظر إلى الولايات المتحدة، تتميز جميع ديمقراطياتنا بإرهاق معين، وخسارة جماعية. المبادئ التوجيهية. هذه أزمة النظام الرأسمالي العالمي".
ووفقا له، فإن هذه الأزمة تعمق الفجوة الطبقية وتساهم في ظهور تفاوتات اقتصادية واجتماعية أكثر وضوحا في المجتمعات الأوروبية.