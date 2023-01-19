https://sputnikarabic.ae/20230119/ماكرون-وسانشيز-يعتزمان-الاجتماع-في-برشلونة-1072450139.html
ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة
ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة
يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في برشلونة اليوم الخميس. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T05:33+0000
2023-01-19T05:33+0000
2023-01-19T05:33+0000
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سبوتنيك. ويعمل الزعيمان ماكرون وسانشيز على صياغة معاهدة صداقة وتعاون فرنسية-إسبانية جديدة.يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة
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يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في برشلونة اليوم الخميس.
سبوتنيك. ويعمل الزعيمان ماكرون وسانشيز على صياغة معاهدة صداقة وتعاون فرنسية-إسبانية جديدة.
يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة
، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.
يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.
وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا
بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.