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ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة
ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة
يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في برشلونة اليوم الخميس. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T05:33+0000
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سبوتنيك. ويعمل الزعيمان ماكرون وسانشيز على صياغة معاهدة صداقة وتعاون فرنسية-إسبانية جديدة.يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.
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أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

ماكرون وسانشيز يعتزمان الاجتماع في برشلونة

05:33 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guayرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يتحدثان قبيل العشاء في القصر الملكي في مدريد، في إطار اجتماع دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يتحدثان قبيل العشاء في القصر الملكي في مدريد، في إطار اجتماع دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guay
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يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في برشلونة اليوم الخميس.
سبوتنيك. ويعمل الزعيمان ماكرون وسانشيز على صياغة معاهدة صداقة وتعاون فرنسية-إسبانية جديدة.
يذكر أن عدة تقديرات للمراقبين تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام أزمة غير مسبوقة، يمكن أن تنتهي بتفككه خلال وقت قريب، إثر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية.
يشير الخبراء إلى أن بعض الدول التي لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والاصطفاف خلف أوكرانيا لم تتأثر بنفس الدرجة التي باتت عليها فرنسا وألمانيا، وأن الأخيرة مهددة بدفع ثمن باهظ خلال مطلع العام 2023، في ظل أزمة الغاز بالتزامن مع شتاء شديد البرودة.
وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، في ظل توقعات لعدة مؤسسات وبنوك بموجة ركود أكثر عمقا مما كان يتوقع في وقت سابق.
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