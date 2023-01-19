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https://sputnikarabic.ae/20230119/مجلة-عسكرية-تكشف-عن-صائد-دبابات-أوكرانيا-1072459704.html
مجلة عسكرية تكشف عن "صائد دبابات أوكرانيا"
مجلة عسكرية تكشف عن "صائد دبابات أوكرانيا"
تواصل طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية من طراز "مي-28 إم إن" توسيع دورها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث شوهدت الطائرات مؤخرًا وهي تقوم... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:13+0000
2023-01-19T09:13+0000
رصد عسكري
مروحية هجومية روسية
قدرات
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ووفقا لتقديرات صحيفة "ميليتيري ووتش" الأمريكية، فأن أكثر من 120 طائرة من طراز "Mi-28" تعمل حاليًا في الجيش الروسي، بالإضافة إلى وبصرف النظر عن مروحيات "كا-52" ثنائية المراوح التي أنتجها مكتب تصميم "Kamov" المنافس.وتم تزويد مروحية "مي- 28 إن إم" بصاروخ "9 إم 123".واعتبر ظهوره ضمن أسلحة مروحية "مي- 28 إن إم" بمثابة المفاجأة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا". وذلك لأن هذا الصاروخ تابع لنظام صواريخ "خريزانتيما"، وهو سلاح أرضي مضاد للدبابات. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما تمت تهيئة صاروخ "9 إم 123" للإطلاق من طائرة الهليكوبتر.ويتميز صاروخ "9 إم 123" بأنه أسرع من الصوت ومداه 10 كيلومترات، ويستطيع أن يضرب أهدافا محددة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة. ويتم توجيهه ليزريًا أو بإشارات الرادار.ويقدر صاروخ "خريزانتيما" على ضرب أهداف أرضية وبحرية وجوية على نحو سواء وفقا للخبراء. وبالتالي، فإن مروحية "مي- 28 إن إم" حصلت على سلاح قوي جدا وأصبحت أخطر طائرة هليكوبتر مقاتلة في العالم.مروحية "مي-28إن إم" هو تطوير إضافي لمروحية "مي-28إن" (الصياد الليلي)، تلقت المروحية رادارًا علويًا، وتحكمًا مزدوجًا من قمرة القيادة إضافة إلى طيار مشغل وصاروخ "خاريزانتيما-في".
https://sputnikarabic.ae/20210830/صاروخ-ناري-يجعل-مروحية-مي-28-إن-إم-أخطر-مروحية-في-العالم-1049990843.html
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رصد عسكري, مروحية هجومية روسية, قدرات
رصد عسكري, مروحية هجومية روسية, قدرات

مجلة عسكرية تكشف عن "صائد دبابات أوكرانيا"

09:13 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية "مي - 28 أو بي"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية مي - 28 أو بي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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تواصل طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية من طراز "مي-28 إم إن" توسيع دورها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث شوهدت الطائرات مؤخرًا وهي تقوم باستخدام فئة جديدة من الصواريخ المضادة للدبابات للتعامل مع مخزون أوكرانيا المتنامي بسرعة من المركبات المدرعة.
ووفقا لتقديرات صحيفة "ميليتيري ووتش" الأمريكية، فأن أكثر من 120 طائرة من طراز "Mi-28" تعمل حاليًا في الجيش الروسي، بالإضافة إلى وبصرف النظر عن مروحيات "كا-52" ثنائية المراوح التي أنتجها مكتب تصميم "Kamov" المنافس.
وتم تزويد مروحية "مي- 28 إن إم" بصاروخ "9 إم 123".
واعتبر ظهوره ضمن أسلحة مروحية "مي- 28 إن إم" بمثابة المفاجأة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا". وذلك لأن هذا الصاروخ تابع لنظام صواريخ "خريزانتيما"، وهو سلاح أرضي مضاد للدبابات. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما تمت تهيئة صاروخ "9 إم 123" للإطلاق من طائرة الهليكوبتر.
ويتميز صاروخ "9 إم 123" بأنه أسرع من الصوت ومداه 10 كيلومترات، ويستطيع أن يضرب أهدافا محددة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة. ويتم توجيهه ليزريًا أو بإشارات الرادار.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2021
صاروخ ناري يجعل مروحية "مي 28 إن إم" أخطر طائرة هليكوبتر في العالم
30 أغسطس 2021, 16:08 GMT
ويقدر صاروخ "خريزانتيما" على ضرب أهداف أرضية وبحرية وجوية على نحو سواء وفقا للخبراء. وبالتالي، فإن مروحية "مي- 28 إن إم" حصلت على سلاح قوي جدا وأصبحت أخطر طائرة هليكوبتر مقاتلة في العالم.
مروحية "مي-28إن إم" هو تطوير إضافي لمروحية "مي-28إن" (الصياد الليلي)، تلقت المروحية رادارًا علويًا، وتحكمًا مزدوجًا من قمرة القيادة إضافة إلى طيار مشغل وصاروخ "خاريزانتيما-في".
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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