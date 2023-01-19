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https://sputnikarabic.ae/20230119/مسؤول-أوروبي-تعلمت-الكثير-عن-الإسلام-في-جامع-الجزائر-فيديو-1072471745.html
مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر... فيديو
مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر... فيديو
صرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأنه تعلم الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:54+0000
2023-01-19T12:55+0000
منوعات
الجزائر
مسجد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأرفق بوينو مقطع فيديومن داخل جامع الجزائر، نشره عبر حسابه على تويتر، بنص قال فيه:وأضاف: "تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل".كما قال في المقطع المصور من أمام المحراب إن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمسة للإسلام والصلوات أيضا.وقال في تغريدة باللغة العربية: "راني جاي انزوركم".وشرع بوينو، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، في زيارة إلى الجزائر، حيث دعا متابيعه إلى ترقب تفاصيل رحلته عبر حساباته على تويتر وإنستغرام.
الجزائر
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منوعات, الجزائر, مسجد, أخبار الاتحاد الأوروبي
منوعات, الجزائر, مسجد, أخبار الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر... فيديو

12:54 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 19.01.2023)
© onstructionweekonline.comافتتاح جامع ضخم بكلفة "صاروخية"
افتتاح جامع ضخم بكلفة صاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© onstructionweekonline.com
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صرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأنه تعلم الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر.
وأرفق بوينو مقطع فيديومن داخل جامع الجزائر، نشره عبر حسابه على تويتر، بنص قال فيه:
"أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد الجزائر، حيث تشرفت باستقبال رائع".
وأضاف: "تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل".
كما قال في المقطع المصور من أمام المحراب إن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمسة للإسلام والصلوات أيضا.
وقال في تغريدة باللغة العربية: "راني جاي انزوركم".
وشرع بوينو، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، في زيارة إلى الجزائر، حيث دعا متابيعه إلى ترقب تفاصيل رحلته عبر حساباته على تويتر وإنستغرام.
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