مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر... فيديو
12:54 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 19.01.2023)
© onstructionweekonline.comافتتاح جامع ضخم بكلفة "صاروخية"
© onstructionweekonline.com
صرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأنه تعلم الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر.
وأرفق بوينو مقطع فيديومن داخل جامع الجزائر، نشره عبر حسابه على تويتر، بنص قال فيه:
"أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد الجزائر، حيث تشرفت باستقبال رائع".
أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد #الجزائر ، حيث تشرفت باستقبال رائع. تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل. pic.twitter.com/8Wk5D1ZF45— Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) January 18, 2023
وأضاف: "تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل".
كما قال في المقطع المصور من أمام المحراب إن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمسة للإسلام والصلوات أيضا.
سأسافر غدا إلى #الجزائر. صراحة، أتطلع إلى معرفة المزيد عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وتقاليده الجميلة. ترقبوا المزيد على حساباتي على تويتر وانستغرام!— Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) January 15, 2023
راني جاي نزركوم 😀 pic.twitter.com/OrMkOL8ESL
وقال في تغريدة باللغة العربية: "راني جاي انزوركم".
وشرع بوينو، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، في زيارة إلى الجزائر، حيث دعا متابيعه إلى ترقب تفاصيل رحلته عبر حساباته على تويتر وإنستغرام.