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https://sputnikarabic.ae/20230119/موجة-باردة-تقتل-70-شخصا-في-أفغانستان-1072470575.html
موجة باردة تقتل 70 شخصا في أفغانستان
موجة باردة تقتل 70 شخصا في أفغانستان
ارتفعت حصيلة ضحايا موجة البرد في أفغانستان إلى 70 قتيلا في العديد من المدن الأفغانية، حيث سجلت بعض المناطق 35 درجة تحت الصفر. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:42+0000
2023-01-19T12:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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أعلنت ذلك السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن جميع الضحايا لقوا حتفهم بسبب الظروف الجوية الباردة التي تتعرض لها البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ولفتت الوكالة إلى قول مولوي عبد الله، مدير مركز عمليات الطوارئ إن 7 مدن أفغانية تعرضت للطقس السيئ، الذي أسقط عشرات الضحايا.ولفت عبد الله إلى أن الأمر لم يقتصر على البشر، مشيرا إلى أن البرودة الشديدة تسببت أيضا في موت عشرات الآلاف من رؤوس الماشية.وتشير تقديرات الأرصاد الجوية في أفغانستان إلى أن درجات الحرارة في البلاد انخفضت 12 درجة مقارنة بدرجات الحرارة في نفس الفترة من العام الماضي.وبدأت موجة الطقس البارد، الأسبوع الماضي، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق من أفغانستان إلى 35 درجة تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد، بينما أشارت توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.
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أخبار أفغانستان اليوم, منوعات
أخبار أفغانستان اليوم, منوعات

موجة باردة تقتل 70 شخصا في أفغانستان

12:42 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARافغانستان - الطقس البارد
افغانستان - الطقس البارد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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ارتفعت حصيلة ضحايا موجة البرد في أفغانستان إلى 70 قتيلا في العديد من المدن الأفغانية، حيث سجلت بعض المناطق 35 درجة تحت الصفر.
أعلنت ذلك السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن جميع الضحايا لقوا حتفهم بسبب الظروف الجوية الباردة التي تتعرض لها البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
© AFP 2023 / ATIF ARYANافغانستان - الطقس البارد
افغانستان - الطقس البارد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
افغانستان - الطقس البارد
© AFP 2023 / ATIF ARYAN
ولفتت الوكالة إلى قول مولوي عبد الله، مدير مركز عمليات الطوارئ إن 7 مدن أفغانية تعرضت للطقس السيئ، الذي أسقط عشرات الضحايا.
ولفت عبد الله إلى أن الأمر لم يقتصر على البشر، مشيرا إلى أن البرودة الشديدة تسببت أيضا في موت عشرات الآلاف من رؤوس الماشية.
وتشير تقديرات الأرصاد الجوية في أفغانستان إلى أن درجات الحرارة في البلاد انخفضت 12 درجة مقارنة بدرجات الحرارة في نفس الفترة من العام الماضي.
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARافغانستان - الطقس البارد
افغانستان - الطقس البارد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
افغانستان - الطقس البارد
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
وبدأت موجة الطقس البارد، الأسبوع الماضي، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق من أفغانستان إلى 35 درجة تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد، بينما أشارت توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.
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