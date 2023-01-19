عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230119/ميسي-يفوز-على-رونالدو-ويتوج-بكأس-موسم-الرياض-فيديو-1072488092.html
ميسي يفوز على رونالدو ويتوج بكأس موسم الرياض... فيديو
ميسي يفوز على رونالدو ويتوج بكأس موسم الرياض... فيديو
توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T20:35+0000
2023-01-19T20:35+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072487946_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_20a27134526456f2815c911f735d2945.jpg
وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ليونيل ميسي وماركينيوس وراموس ومبابي وإيكيتيكي.بينما أحرز لنجوم الهلال والنصر كل من كريستيانو رونالدو "هدفين" وجانغ هيون سو وتاليسكا.ولعب الفريق الباريسي منقوصا منذ الدقيقة 40 بعدما حصل خوان بيرنات على البطاقة الحمراء.وتوج تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سان جيرمان بالكأس والميداليات الذهبية، ونجوم النصر والهلال بالميداليات الفضية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072487946_119:0:1179:795_1920x0_80_0_0_d5ee269820363a224a23cac5d6088cc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي باريس سان جيرمان

ميسي يفوز على رونالدو ويتوج بكأس موسم الرياض... فيديو

20:35 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونظيره البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم، 19 يناير/ كانون الثاني 2023
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونظيره البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم، 19 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس.
وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ليونيل ميسي وماركينيوس وراموس ومبابي وإيكيتيكي.
بينما أحرز لنجوم الهلال والنصر كل من كريستيانو رونالدو "هدفين" وجانغ هيون سو وتاليسكا.
ولعب الفريق الباريسي منقوصا منذ الدقيقة 40 بعدما حصل خوان بيرنات على البطاقة الحمراء.
وتوج تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سان جيرمان بالكأس والميداليات الذهبية، ونجوم النصر والهلال بالميداليات الفضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала