ميسي يفوز على رونالدو ويتوج بكأس موسم الرياض... فيديو
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونظيره البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم، 19 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس.
وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.
باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023
▶️ شاهد ملخص المباراة #كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/kcQOidF9rj
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ليونيل ميسي وماركينيوس وراموس ومبابي وإيكيتيكي.
بينما أحرز لنجوم الهلال والنصر كل من كريستيانو رونالدو "هدفين" وجانغ هيون سو وتاليسكا.
شاهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/c34p3IM04C— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023
ولعب الفريق الباريسي منقوصا منذ الدقيقة 40 بعدما حصل خوان بيرنات على البطاقة الحمراء.
وتوج تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، سان جيرمان بالكأس والميداليات الذهبية، ونجوم النصر والهلال بالميداليات الفضية.