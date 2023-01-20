https://sputnikarabic.ae/20230120/إمدادات-غازبروم-عبر-أوكرانيا-تنخفض-إلى-244-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-في-20-يناير-1072497986.html
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 20 كانون الثاني/يناير، انخفض حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، الذي أكدته أوكرانيا، انخفض قليلاً - إلى... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:06+0000
2023-01-20T08:06+0000
2023-01-20T08:06+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين : "ضخت "غازبروم" الغاز الروسي الترانزيت عبر أراضي أوكرانيا، الحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر خط أنابيب "سودجا"، بمقدار 24.4 مليون متر مكعب في 20 يناير...".وكان الحجم قد بلغ يوم الأربعاء المنصرم 32.6 مليون متر مكعب، وانخفض يوم أمس الخميس بنسبة 23 بالمئة إلى 25.1 مليون متر مكعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, شركة غازبروم, روسيا
اقتصاد, شركة غازبروم, روسيا
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 20 كانون الثاني/يناير، انخفض حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، الذي أكدته أوكرانيا، انخفض قليلاً - إلى 24.4 مليون متر مكعب، أي حوالي 40 بالمئة أقل من مستوى أوائل يناير .
موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين : "ضخت "غازبروم" الغاز الروسي الترانزيت عبر أراضي أوكرانيا، الحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر خط أنابيب "سودجا"، بمقدار 24.4 مليون متر مكعب في 20 يناير...".
وكان الحجم قد بلغ يوم الأربعاء المنصرم 32.6 مليون متر مكعب، وانخفض يوم أمس الخميس بنسبة 23 بالمئة إلى 25.1 مليون متر مكعب.