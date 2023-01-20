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https://sputnikarabic.ae/20230120/إمدادات-غازبروم-عبر-أوكرانيا-تنخفض-إلى-244-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-في-20-يناير-1072497986.html
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 20 كانون الثاني/يناير، انخفض حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، الذي أكدته أوكرانيا، انخفض قليلاً - إلى... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T08:06+0000
2023-01-20T08:06+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين : "ضخت "غازبروم" الغاز الروسي الترانزيت عبر أراضي أوكرانيا، الحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر خط أنابيب "سودجا"، بمقدار 24.4 مليون متر مكعب في 20 يناير...".وكان الحجم قد بلغ يوم الأربعاء المنصرم 32.6 مليون متر مكعب، وانخفض يوم أمس الخميس بنسبة 23 بالمئة إلى 25.1 مليون متر مكعب.
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اقتصاد, شركة غازبروم, روسيا
اقتصاد, شركة غازبروم, روسيا

إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير

08:06 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 20 كانون الثاني/يناير، انخفض حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، الذي أكدته أوكرانيا، انخفض قليلاً - إلى 24.4 مليون متر مكعب، أي حوالي 40 بالمئة أقل من مستوى أوائل يناير .
موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين : "ضخت "غازبروم" الغاز الروسي الترانزيت عبر أراضي أوكرانيا، الحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر خط أنابيب "سودجا"، بمقدار 24.4 مليون متر مكعب في 20 يناير...".

وكان الحجم قد بلغ يوم الأربعاء المنصرم 32.6 مليون متر مكعب، وانخفض يوم أمس الخميس بنسبة 23 بالمئة إلى 25.1 مليون متر مكعب.
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