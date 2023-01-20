عربي
https://sputnikarabic.ae/20230120/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-اجتماع-قاعدة-رامشتاين-وتزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072531907.html
احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات
احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات
شهدت ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T21:39+0000
2023-01-20T21:39+0000
أخبار ألمانيا
الناتو
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072507481_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_88ef0fb33d86eceb1f0f6f501d0da1e4.jpg
برلين- سبوتنيك. وانطلقت المظاهرة التي نظمتها مجموعة "أوقفوا رامشتاين" عند بوابة براندنبورغ في وسط المدينة، وسار المتظاهرون في وقت لاحق إلى السفارة الأمريكية الواقعة في مكان قريب.وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا" و"أرسلوا (وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا) بربوك إلى خط المواجهة"، داعين إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.عقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الجمعة، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20230120/كرواتيا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بتمزيق-الكتلة-وتدمير-الدول-الأعضاء-1072525983.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072507481_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_92ea27ab78f42fd267a683bd2a2034ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات

21:39 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبرTelegram
شهدت ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية في برلين.
برلين- سبوتنيك. وانطلقت المظاهرة التي نظمتها مجموعة "أوقفوا رامشتاين" عند بوابة براندنبورغ في وسط المدينة، وسار المتظاهرون في وقت لاحق إلى السفارة الأمريكية الواقعة في مكان قريب.
المشاركون في احتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في لندن، 19 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
كرواتيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بتمزيق الكتلة وتدمير الدول الأعضاء"
16:29 GMT
وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا" و"أرسلوا (وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا) بربوك إلى خط المواجهة"، داعين إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.
عقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الجمعة، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала