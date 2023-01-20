https://sputnikarabic.ae/20230120/احتجاجات-في-ألمانيا-ضد-اجتماع-قاعدة-رامشتاين-وتزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072531907.html
احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات
احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات
شهدت ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T21:39+0000
2023-01-20T21:39+0000
2023-01-20T21:39+0000
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برلين- سبوتنيك. وانطلقت المظاهرة التي نظمتها مجموعة "أوقفوا رامشتاين" عند بوابة براندنبورغ في وسط المدينة، وسار المتظاهرون في وقت لاحق إلى السفارة الأمريكية الواقعة في مكان قريب.وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا" و"أرسلوا (وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا) بربوك إلى خط المواجهة"، داعين إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.عقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الجمعة، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20230120/كرواتيا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بتمزيق-الكتلة-وتدمير-الدول-الأعضاء-1072525983.html
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أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
احتجاجات في ألمانيا ضد اجتماع قاعدة رامشتاين وتزويد أوكرانيا بالدبابات
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شهدت ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية في برلين.
برلين- سبوتنيك
. وانطلقت المظاهرة التي نظمتها مجموعة "أوقفوا رامشتاين" عند بوابة براندنبورغ في وسط المدينة، وسار المتظاهرون في وقت لاحق إلى السفارة الأمريكية الواقعة في مكان قريب.
وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا
" و"أرسلوا (وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا) بربوك إلى خط المواجهة"، داعين إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.
عقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الجمعة، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات
إلى أوكرانيا في الاجتماع.