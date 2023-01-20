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بيسكوف حول الدعم الغربي لأوكرانيا: لن يغير أي شيء.. فقط يزيد المشاكل لأوكرانيا
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-نقطة-التحول-1072504305.html
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة التحول"
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة التحول"
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الصراع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة التحول" وحث الحلفاء على عدم "التباطؤ" في مسألة تقديم المساعدات إلى كييف. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T10:13+0000
2023-01-20T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البنتاغون الأمريكي
أخبار الأزمة الأوكرانية
مساعدات عسكرية أمريكية
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وقال أوستن قبل بدء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، تم بثه بموقع البنتاغون على الإنترنت، اليوم الجمعة في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية ، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الأمر لا يستحق المبالغة في أهمية شحنات الناتو للأسلحة الثقيلة إلى كييف، فهي لن تغير شيئًا جوهريا، لكنها ستضيف فقط المشاكل إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي, أخبار الأزمة الأوكرانية, مساعدات عسكرية أمريكية
العالم, البنتاغون الأمريكي, أخبار الأزمة الأوكرانية, مساعدات عسكرية أمريكية

البنتاغون: الصراع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة التحول"

10:13 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الصراع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة التحول" وحث الحلفاء على عدم "التباطؤ" في مسألة تقديم المساعدات إلى كييف.
وقال أوستن قبل بدء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، تم بثه بموقع البنتاغون على الإنترنت، اليوم الجمعة
"هذه نقطة تحول ... الآن ليس الوقت المناسب للتباطؤ. حان الوقت للتعمق أكثر. الأوكرانيون يراقبوننا والكرملين يراقبنا والتاريخ يراقبنا. لذلك لن نتوقف."
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية ، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الأمر لا يستحق المبالغة في أهمية شحنات الناتو للأسلحة الثقيلة إلى كييف، فهي لن تغير شيئًا جوهريا، لكنها ستضيف فقط المشاكل إلى أوكرانيا.
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