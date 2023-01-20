https://sputnikarabic.ae/20230120/السبب-الحقيقي-وراء-استقالة-الرئيس-الفيتنامي-ماذا-فعلت-زوجته-ليتنحى-مُجبرا-1072510712.html

السبب الحقيقي وراء استقالة الرئيس الفيتنامي... ماذا فعلت زوجته ليتنحى "مُجبرا"؟

السبب الحقيقي وراء استقالة الرئيس الفيتنامي... ماذا فعلت زوجته ليتنحى "مُجبرا"؟

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن السبب الحقيقي وراء استقالة الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، ربما يكمن في "تورط زوجته" في قضية فساد ضخمة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T12:26+0000

2023-01-20T12:26+0000

2023-01-20T12:26+0000

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وتحوم شكوك كثيرة حول زوجة الرئيس، تران ثي نغويت ثو، التي ورد اسمها في عملية احتيال بقيمة 170 مليون دولار، في الأيام الأولى لجائحة كورونا، في مارس/آذار 2020، وفقا لبوابة "سي.إن.إيه" المحلية.في هذا التاريخ، أعلنت فيتنام عن إطلاق أول مجموعات اختبار COVID-19 منتجة محليا، وتلبي معايير منظمة الصحة العالمية، وهي التي اتضح لاحقا أنها من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد، إذ كانت مزيفة وبيعت بأسعار مبالغة إلى المراكز في جميع أنحاء البلاد، عن طريق الرشوة ودعم السياسيين.وحينها أُلقيَ القبض على وزير الصحة آنذاك نغوين ثانه لونغ، ثم وزير العلوم والتكنولوجيا تشو نجوك آنه.وأضاف أن الحزب الحاكم في فيتنام لم يذكر تلك الفضيحة في تصريحاته الرسمية؛ لأن "المسؤولين أرادوا حفظ ماء وجه الرئيس وحماية سمعة الحزب وصورته العامة".وتابع "إنهم لا يريدون أن يعتقد الجمهور أنه حتى كبار قادة الحزب فاسدون".وفي وقت سابق، قدم رئيس فيتنام نجوين شوان فوك، استقالته من منصبه، فيما وافقت اللجنة المركزية للحزب الحاكم على قراره بتعليق عمله كعضو في المكتب السياسي للحزب.وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة، "كان فوك زعيما رئيسيا للحزب والدولة. كان موثوقا به وتم تكليفه بالعديد من المناصب المهمة من قبل اللجنة والمكتب السياسي. كرئيس للوزراء خلال الفترة 2016-2021، قاد فوك وأدار الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19".

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