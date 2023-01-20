https://sputnikarabic.ae/20230120/المغرب-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-حجم-التبادل-التجاري-مع-البرازيل-1072528632.html
المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل
المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل
أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن حجم التجارة بين المغرب والبرازيل، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022، وذلك منذ سنة 1997،... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:52+0000
2023-01-20T17:52+0000
2023-01-20T17:52+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، أن حجم التجارة بلغ العام الماضي 3.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.12 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا حتى الآن، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن هذه الزيادة الهائلة في حجم التجارة بين البلدين المطلين على ضفتي الأطلسي، تعكس تفاهما سياسيا جيدا وإدراكًا للتكامل بين اقتصادات كل منهما.ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أوسمار الشحفي، قوله إن "المغرب، اقتصاديا وتجاريا، مهم جدا للبرازيل"، متابعا أن "المملكة تعتبر بحق شريكا استراتيجيا لبرازيليا، لا سيما في المجال الزراعي، لأن المملكة تلعب دورا رياديا في تنمية البلد الجنوبي أمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20210713/المغرب-والبرازيل-يعملان-على-إرساء-شراكة-استراتيجية-متعددة-الأبعاد-1049556578.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم
المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل
تابعنا عبر
أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن حجم التجارة بين المغرب والبرازيل، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022، وذلك منذ سنة 1997، حيث كانت المبادلات التجارية تزيد قليلاً عن 230 مليون دولار.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، أن حجم التجارة بلغ العام الماضي 3.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.12 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا حتى الآن، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن هذه الزيادة الهائلة في حجم التجارة بين البلدين المطلين على ضفتي الأطلسي، تعكس تفاهما سياسيا جيدا وإدراكًا للتكامل بين اقتصادات كل منهما.
ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أوسمار الشحفي، قوله إن "المغرب
، اقتصاديا وتجاريا، مهم جدا للبرازيل"، متابعا أن "المملكة تعتبر بحق شريكا استراتيجيا لبرازيليا، لا سيما في المجال الزراعي، لأن المملكة تلعب دورا رياديا في تنمية البلد الجنوبي أمريكي".