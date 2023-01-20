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المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل
المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل
أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن حجم التجارة بين المغرب والبرازيل، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022، وذلك منذ سنة 1997،... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:52+0000
2023-01-20T17:52+0000
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وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، أن حجم التجارة بلغ العام الماضي 3.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.12 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا حتى الآن، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن هذه الزيادة الهائلة في حجم التجارة بين البلدين المطلين على ضفتي الأطلسي، تعكس تفاهما سياسيا جيدا وإدراكًا للتكامل بين اقتصادات كل منهما.ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أوسمار الشحفي، قوله إن "المغرب، اقتصاديا وتجاريا، مهم جدا للبرازيل"، متابعا أن "المملكة تعتبر بحق شريكا استراتيجيا لبرازيليا، لا سيما في المجال الزراعي، لأن المملكة تلعب دورا رياديا في تنمية البلد الجنوبي أمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20210713/المغرب-والبرازيل-يعملان-على-إرساء-شراكة-استراتيجية-متعددة-الأبعاد-1049556578.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, العالم

المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل

17:52 GMT 20.01.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن حجم التجارة بين المغرب والبرازيل، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022، وذلك منذ سنة 1997، حيث كانت المبادلات التجارية تزيد قليلاً عن 230 مليون دولار.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، أن حجم التجارة بلغ العام الماضي 3.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.12 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا حتى الآن، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
المغرب، كازابلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2021
المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
13 يوليو 2021, 07:55 GMT
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن هذه الزيادة الهائلة في حجم التجارة بين البلدين المطلين على ضفتي الأطلسي، تعكس تفاهما سياسيا جيدا وإدراكًا للتكامل بين اقتصادات كل منهما.
ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أوسمار الشحفي، قوله إن "المغرب، اقتصاديا وتجاريا، مهم جدا للبرازيل"، متابعا أن "المملكة تعتبر بحق شريكا استراتيجيا لبرازيليا، لا سيما في المجال الزراعي، لأن المملكة تلعب دورا رياديا في تنمية البلد الجنوبي أمريكي".
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