https://sputnikarabic.ae/20230120/باحث-إرسال-مدافع-قيصر-إلى-أوكرانيا-يحرم-الدنمارك-من-عنصر-دفاعي-مهم-1072492733.html
باحث: إرسال مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا يحرم الدنمارك من عنصر دفاعي مهم
باحث: إرسال مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا يحرم الدنمارك من عنصر دفاعي مهم
قال كريستيان كريستنسن، الباحث البارز في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن، لصحيفة "بيرلينجسكي"، إن إرسال مدافع هاوتزر "قيصر" إلى أوكرانيا كان خطوة "مؤلمة"... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T06:11+0000
2023-01-20T06:11+0000
2023-01-20T06:17+0000
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كما أشار كريستنسن إلى أنه لا يقصد إرسال الأسلحة من المخزونات القديمة، ولكن عن نظام يشكل أساس القدرات القتالية لجيش البلاد. وأعرب عن أسفه قائلاً: "إنه أمر مؤلم حقًا. كان هذا النظام هو جوهر بداية إعادة إعمار الجيش الدنماركي، وهذا جزء مهم يتم إزالته الآن".ووفقًا له، كانت الدنمارك تنتظر ظهور نظام المدفعية هذا لسنوات، وكان من المخطط إدراج مدافع الهاوتزر الفرنسية في اللواء الناشئ المكون من أربعة آلاف شخص.في الوقت نفسه، انتقد كريستنسن تصريح وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إلمان-جنسن بأن العمل جار بالفعل لإيجاد بديل لقيصر. وقال "كان هناك سبب وراء قرار وزارة الدفاع الدنماركية شراء هذه المدافع الفرنسية. هذا نظام يتكيف مع احتياجات الجيش الدنماركي".وأضاف اأنه من الممكن العثور على نظام مماثل آخر، ولكن في الوقت الحالي العالم كله يطلب المعدات العسكرية. وخلص كريستنسن إلى أن "هذا يعني أنه لا يمكن العثور حتى على 19 مدفعا بديل فقط".في وقت سابق، قررت السلطات الدنماركية أن ترسل جميع مدافع "قيصر" (سزار) ذاتية الدفع وعددها 19 التي طلبتها من فرنسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدنمارك, العالم, رصد عسكري
أخبار الدنمارك, العالم, رصد عسكري
باحث: إرسال مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا يحرم الدنمارك من عنصر دفاعي مهم
06:11 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
قال كريستيان كريستنسن، الباحث البارز في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن، لصحيفة "بيرلينجسكي"، إن إرسال مدافع هاوتزر "قيصر" إلى أوكرانيا كان خطوة "مؤلمة" حرمت الدنمارك من عنصر دفاعي مهم.
كما أشار كريستنسن إلى أنه لا يقصد إرسال الأسلحة من المخزونات القديمة، ولكن عن نظام يشكل أساس القدرات القتالية لجيش البلاد. وأعرب عن أسفه قائلاً: "إنه أمر مؤلم حقًا. كان هذا النظام هو جوهر بداية إعادة إعمار الجيش الدنماركي
، وهذا جزء مهم يتم إزالته الآن".
ووفقًا له، كانت الدنمارك تنتظر ظهور نظام المدفعية هذا لسنوات، وكان من المخطط إدراج مدافع الهاوتزر الفرنسية في اللواء الناشئ المكون من أربعة آلاف شخص.
في الوقت نفسه، انتقد كريستنسن تصريح وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إلمان-جنسن بأن العمل جار بالفعل لإيجاد بديل لقيصر. وقال "كان هناك سبب وراء قرار وزارة الدفاع الدنماركية شراء هذه المدافع الفرنسية. هذا نظام يتكيف مع احتياجات الجيش الدنماركي".
وأضاف اأنه من الممكن العثور على نظام مماثل آخر، ولكن في الوقت الحالي العالم كله يطلب المعدات العسكرية. وخلص كريستنسن إلى أن "هذا يعني أنه لا يمكن العثور حتى على 19 مدفعا بديل فقط".
في وقت سابق، قررت السلطات الدنماركية أن ترسل جميع مدافع "قيصر" (سزار) ذاتية الدفع وعددها 19 التي طلبتها من فرنسا.