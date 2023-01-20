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https://sputnikarabic.ae/20230120/تعليق-عمل-مطارين-في-بيرو-بسبب-استمرار-الاحتجاجات-1072491335.html
تعليق عمل مطارين في بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات
تعليق عمل مطارين في بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات
أعلنت وزارة النقل والاتصالات البيروفية، تعليق عمل مطارات مدينتي كوسكو وأريكويبا، وسط استمرار الاحتجاجات في البلاد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T02:51+0000
2023-01-20T02:51+0000
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سبوتنيك. وقالت الوزارة عبر تويتر: "كإجراء احترازي، تم إغلاق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا لحماية الأشخاص والعمليات الجوية"، كما أصدرت الوزارة إخطارا مماثلا فيما يتعلق بالمطار الدولي في أريكويبا.وأوضحت إذاعة "بيرو"، إن "مجموعات من المخربين حاولت السيطرة على مباني هذه المطارات"، وأشارت إلى "أن المجرمين في كوسكو تمكنوا من اقتحام المدارج، وفي أريكويبا اقتحموا مبنى الركاب".وفي الوقت نفسه، حاول المتظاهرون في مدينة جولياكا الاستيلاء على المطار المحلي، لكن الشرطة فرقتهم بالغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت صحيفة ريبوبليكا.يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسا جديدا للبلاد.أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وذكرت وسائل إعلام أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات.وأعلنت حكومة بيرو، فجر الأحد الماضي، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة دينا بولوارتي.
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تعليق عمل مطارين في بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات

02:51 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Martin Mejiaمؤيدو الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، بيرو، 9 ديسمبر 2022
مؤيدو الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، بيرو، 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
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أعلنت وزارة النقل والاتصالات البيروفية، تعليق عمل مطارات مدينتي كوسكو وأريكويبا، وسط استمرار الاحتجاجات في البلاد.
سبوتنيك. وقالت الوزارة عبر تويتر: "كإجراء احترازي، تم إغلاق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا لحماية الأشخاص والعمليات الجوية"، كما أصدرت الوزارة إخطارا مماثلا فيما يتعلق بالمطار الدولي في أريكويبا.
وأوضحت إذاعة "بيرو"، إن "مجموعات من المخربين حاولت السيطرة على مباني هذه المطارات"، وأشارت إلى "أن المجرمين في كوسكو تمكنوا من اقتحام المدارج، وفي أريكويبا اقتحموا مبنى الركاب".
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رئيسة بيرو تعلن أنها لن تستقيل رغم احتجاجات عنيفة تهز البلاد
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وفي الوقت نفسه، حاول المتظاهرون في مدينة جولياكا الاستيلاء على المطار المحلي، لكن الشرطة فرقتهم بالغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت صحيفة ريبوبليكا.
يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسا جديدا للبلاد.
أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وذكرت وسائل إعلام أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات.
وأعلنت حكومة بيرو، فجر الأحد الماضي، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة دينا بولوارتي.
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