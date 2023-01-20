https://sputnikarabic.ae/20230120/حكيمي-يقع-ضحية-ميسي-ونيمار-ومبابي-وراموس-ماذا-فعل-الرباعي-به-1072503135.html
حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به
حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به
وقع النجم المغربي أشرف حكيمي، جناح "باريس سان جيرمان"، ضحية لمهارة زملائه في الفريق، خلال تدريب مفتوح قبيل مباراتهم مع نجوم "النصر" و"الهلال" في السعودية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:32+0000
2023-01-20T09:32+0000
2023-01-20T09:32+0000
نادي الفيديو
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ووثق مقطع فيديو، كيف غرق حكيمي في بحر التمريرات القصيرة المتقنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يتمكن حكيمي من قطع الكرة، قبل أن يسقط على الأرض وسط ضحك زملائه.وخاض "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه مباراة استعراضية ضمن فعاليات موسم الرياض، ضد فريق مكوّن من لاعبي "الهلال" و"النصر" السعوديين بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به
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وقع النجم المغربي أشرف حكيمي، جناح "باريس سان جيرمان"، ضحية لمهارة زملائه في الفريق، خلال تدريب مفتوح قبيل مباراتهم مع نجوم "النصر" و"الهلال" في السعودية.
ووثق مقطع فيديو، كيف غرق حكيمي في بحر التمريرات القصيرة المتقنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يتمكن حكيمي من قطع الكرة، قبل أن يسقط على الأرض وسط ضحك زملائه.
وخاض "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه مباراة استعراضية ضمن فعاليات موسم الرياض، ضد فريق مكوّن من لاعبي "الهلال" و"النصر" السعوديين بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي.