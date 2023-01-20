عربي
https://sputnikarabic.ae/20230120/حكيمي-يقع-ضحية-ميسي-ونيمار-ومبابي-وراموس-ماذا-فعل-الرباعي-به-1072503135.html
حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به
حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به
وقع النجم المغربي أشرف حكيمي، جناح "باريس سان جيرمان"، ضحية لمهارة زملائه في الفريق، خلال تدريب مفتوح قبيل مباراتهم مع نجوم "النصر" و"الهلال" في السعودية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:32+0000
2023-01-20T09:32+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049898657_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_9a31d22d6a6710d180719916bca8448a.jpg
ووثق مقطع فيديو، كيف غرق حكيمي في بحر التمريرات القصيرة المتقنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يتمكن حكيمي من قطع الكرة، قبل أن يسقط على الأرض وسط ضحك زملائه.وخاض "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه مباراة استعراضية ضمن فعاليات موسم الرياض، ضد فريق مكوّن من لاعبي "الهلال" و"النصر" السعوديين بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049898657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd085213d2a35fba2010b1b11383fa7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

حكيمي يقع ضحية ميسي ونيمار ومبابي وراموس... ماذا فعل الرباعي به

09:32 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
تابعنا عبرTelegram
وقع النجم المغربي أشرف حكيمي، جناح "باريس سان جيرمان"، ضحية لمهارة زملائه في الفريق، خلال تدريب مفتوح قبيل مباراتهم مع نجوم "النصر" و"الهلال" في السعودية.
ووثق مقطع فيديو، كيف غرق حكيمي في بحر التمريرات القصيرة المتقنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يتمكن حكيمي من قطع الكرة، قبل أن يسقط على الأرض وسط ضحك زملائه.
وخاض "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه مباراة استعراضية ضمن فعاليات موسم الرياض، ضد فريق مكوّن من لاعبي "الهلال" و"النصر" السعوديين بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала