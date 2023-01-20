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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/خبير-التطبيع-العسكري-هو-الهدف-الأساسي-لإسرائيل-وليس-التطبيع-الاقتصادي-أو-السياسي-1072521284.html
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وألمانيا تضع شروطا لدخول دبابات الأطلسي إلى كييف، تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:33+0000
2023-01-20T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شؤون عسكرية
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خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسرائيلية اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الصناعات العسكرية، حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي

14:33 GMT 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
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محمد جمعة
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وألمانيا تضع شروطا لدخول دبابات الأطلسي إلى كييف، تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات "إف 16"، تعاون عسكري جديد بين المغرب وإسرائيل، روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة.
من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسرائيلية اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الصناعات العسكرية، حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين قائلا:

"التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي والملفت أن كل هذا يحدث في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، المشروع الأساسي الذي ينبغي النظر إليه هو نقل فضاء الدفاع في الإقليم إلى فضاء الدفاع الإسرائيلي وإذا تم دمج الفضاء المغربي في فضاء الدفاع الاسرائيلي فمن الطبيعي أن تظهر أشكال مختلفة من المقاومة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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