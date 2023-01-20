https://sputnikarabic.ae/20230120/خبير-التطبيع-العسكري-هو-الهدف-الأساسي-لإسرائيل-وليس-التطبيع-الاقتصادي-أو-السياسي-1072521284.html
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وألمانيا تضع شروطا لدخول دبابات الأطلسي إلى كييف، تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:33+0000
2023-01-20T14:33+0000
2023-01-20T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شؤون عسكرية
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خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسرائيلية اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الصناعات العسكرية، حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وألمانيا تضع شروطا لدخول دبابات الأطلسي إلى كييف، تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات "إف 16"، تعاون عسكري جديد بين المغرب وإسرائيل، روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة.
من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسرائيلية اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الصناعات العسكرية، حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين قائلا:
"التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي أو السياسي والملفت أن كل هذا يحدث في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، المشروع الأساسي الذي ينبغي النظر إليه هو نقل فضاء الدفاع في الإقليم إلى فضاء الدفاع الإسرائيلي وإذا تم دمج الفضاء المغربي في فضاء الدفاع الاسرائيلي فمن الطبيعي أن تظهر أشكال مختلفة من المقاومة".
التفاصيل في الملف الصوتي...