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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/زاخاروفا-التصريحات-حول-توريد-أسلحة-جديدة-لأوكرانيا-تزيد-من-مخاطر-الصراع--1072525805.html
زاخاروفا: التصريحات حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من مخاطر الصراع
زاخاروفا: التصريحات حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من مخاطر الصراع
صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:04+0000
2023-01-20T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
استفزاز
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".وتابعت: "بالتوازي مع ذلك، أكد زيلينسكي، متحدثا في 18 يناير/كانون الثاني، عبر تقنية الفيديو خلال منتدى دافوس، استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا، مشيرًا إلى شكوكه، بما في ذلك ما يتعلق بجدول أعمالهم. وفي فكرته الغامضة، فإن مفاوضات السلام لا تعني السلام على الإطلاق. و مرة أخرى يشهد ذلك على أن "حزب الحرب" المسعور الذي فقد إحساسه بالواقع، هو الذي يحدد اليوم النغمة ويحدد سياسة نظام كييف. في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن المفاوضات مع أوكرانيا".وأضافت زاخاروفا أن تصريحات السياسيين الغربيين حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من حدة الصراع، وهذا تحريض استفزازي.ولفتت زاخاروفا الانتباه أيضا إلى البيان الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الذي حث الشركاء على منح كييف أي سلاح يمكنها استخدامه.وقالت زاخاروفا: "نحن نعتبر كل هذا تحريضا استفزازيا صريحا من قبل الغرب وزيادة في الرهانات في الصراع، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى زيادة الخسائر وتصعيد خطير".
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, استفزاز
روسيا, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, استفزاز

زاخاروفا: التصريحات حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من مخاطر الصراع

16:04 GMT 20.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن "حزب الحرب" المسعور في كييف هو من يحدد النغمة، بعد أن فقد إحساسه بالواقع"، مضيفة أن في مثل هذه الظروف، تصبح المفاوضات مع أوكرانيا غير واردة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى عدد من التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوكرانيين حول موضوع المفاوضات مع روسيا. السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا نيكيفوروف أشار إلى أن كييف يمكن أن تنظر بجدية بالغة في مسألة المفاوضات مع روسيا إذا كانت تستند إلى مبادئ القانون الدولي. ومن بينها ذكر تقريبا جميع نقاط "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها زيلينسكي، والتي تتضمن مطالب بمحاسبة روسيا ومعاقبتهم".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "رئيس وزارة الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، ذهب في أحلامه إلى أبعد من ذلك مُعلنا على الأرجح أنه سيكون سعيدا بالجلوس على طاولة المفاوضات، حيث ستتم مناقشة شروط استسلام روسيا".

وتابعت: "بالتوازي مع ذلك، أكد زيلينسكي، متحدثا في 18 يناير/كانون الثاني، عبر تقنية الفيديو خلال منتدى دافوس، استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا، مشيرًا إلى شكوكه، بما في ذلك ما يتعلق بجدول أعمالهم. وفي فكرته الغامضة، فإن مفاوضات السلام لا تعني السلام على الإطلاق. و مرة أخرى يشهد ذلك على أن "حزب الحرب" المسعور الذي فقد إحساسه بالواقع، هو الذي يحدد اليوم النغمة ويحدد سياسة نظام كييف. في ظل هذه الظروف، لا يمكن الحديث عن المفاوضات مع أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا أن تصريحات السياسيين الغربيين حول توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا تزيد من حدة الصراع، وهذا تحريض استفزازي.

"اليوم، 20 يناير، ينعقد الاجتماع الثامن لما يسمى بمجموعة الاتصال بشأن المساعدة الدفاعية لأوكرانيا في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا. ومن بين الموضوعات الرئيسية، توفير أنظمة الدفاع الجوي والدبابات للقوات المسلحة الأوكرانية. في اليوم السابق، أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية بمبلغ 25 مليار دولار. في وقت سابق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لصالح تزويد أوكرانيا "بكل ما هو ضروري لتحقيق النجاح في ساحة المعركة". ذهبت إدارة رئيس الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك. وقالت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت إنهم "هناك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يدرسون خيار تزويد كييف بأسلحة إضافية لضرب شبه جزيرة القرم".

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ولفتت زاخاروفا الانتباه أيضا إلى البيان الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الذي حث الشركاء على منح كييف أي سلاح يمكنها استخدامه.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:05 GMT
وقالت زاخاروفا: "نحن نعتبر كل هذا تحريضا استفزازيا صريحا من قبل الغرب وزيادة في الرهانات في الصراع، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى زيادة الخسائر وتصعيد خطير".
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