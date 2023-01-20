غلاف مجلة بريطانية شهيرة يثير غضب الرئاسة التركية... كيف ظهر وجه أردوغان
© Sputnik . Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev/
أثار غلاف لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، غضب السلطات التركية، التي اعتبرته مسيئا للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشرت المجلة في عدد يوم أمس الخميس، تقريرا بعنوان "ديكتاتورية تركية تلوح بالأفق.. تقرير خاص عن إمبراطورية أردوغان" مصحوبا بصورة للعلم التركي، تم تعديل رمز الهلال فيه ليظهر كأن وجه الرئيس التركي متداخل فيه.
President Erdogan sits in a vast palace snapping orders at courtiers too frightened to tell him when he is wrong. His increasingly eccentric beliefs swiftly become public policy. But voters, especially in cities, are pushing back https://t.co/3eQYThpgHw— The Economist (@TheEconomist) January 19, 2023
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة على تويتر إن "المجلة أعادت إطلاق تصويرها لتركيا على أساس جهل فكري ممل ومتعمد بقولها (لقد بدؤوا من جديد). بحسب أهوائهم، يعلنون نهاية الديمقراطية التركية بكلمات مبتذلة ومعلومات مضللة ودعاية متعجرفة".
وأضاف: "يمكن لتقنياتهم التسويقية التي تستند إلى العناوين والصور الاستفزازية أن تساعدهم في بيع مجلتهم، لكن يجب أن نذكر القراء بأن هذه صحافة مزيفة تستند إلى دعاية رخيصة ومعلومات مضللة"، حسبما نقلت عنه الأناضول.