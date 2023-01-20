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https://sputnikarabic.ae/20230120/غواصة-نووية-جديدة-تنتقل-إلى-الأسطول-الشمالي-الروسي-1072494009.html
غواصة نووية جديدة تنتقل إلى الأسطول الشمالي الروسي
غواصة نووية جديدة تنتقل إلى الأسطول الشمالي الروسي
انتقلت أحدث غواصة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية "جنرال سوفوروف" من البحر الأبيض إلى بحر بارنتس. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:24+0000
2023-01-20T07:52+0000
رصد عسكري
روسيا
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وصلت الغواصة إلى الرصيف في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، سيفيرومورسك، حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.سيخضع طاقم الغواصة لدورة تدريب قتالية واجتياز مهام الدورة اللازمة في الأسطول الشمالي. بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، ستبحر السفينة إلى قاعدتها الدائمة في أسطول المحيط الهادئ.وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف" هي ثاني غواصة من مشروع "بوريي أيه" تم بناؤها في مجمع إنتاج "سيفماش" في سيفيرودفينسك.تنتمي الغواصة النووية إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات صواريخ وطوربيدات وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

غواصة نووية جديدة تنتقل إلى الأسطول الشمالي الروسي

07:24 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 20.01.2023)
© Sputnik . Pavel Lvovغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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انتقلت أحدث غواصة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية "جنرال سوفوروف" من البحر الأبيض إلى بحر بارنتس.
وصلت الغواصة إلى الرصيف في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي، سيفيرومورسك، حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.
© Sputnik . Pavel Lvovغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
غواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
© Sputnik . Pavel Lvov
سيخضع طاقم الغواصة لدورة تدريب قتالية واجتياز مهام الدورة اللازمة في الأسطول الشمالي. بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، ستبحر السفينة إلى قاعدتها الدائمة في أسطول المحيط الهادئ.
© Sputnik . Pavel Lvovغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
غواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
© Sputnik . Pavel Lvov
وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف" هي ثاني غواصة من مشروع "بوريي أيه" تم بناؤها في مجمع إنتاج "سيفماش" في سيفيرودفينسك.
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
غواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تنتمي الغواصة النووية إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات صواريخ وطوربيدات وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.
© Sputnik . Pavel Lvovغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
غواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
© Sputnik . Pavel Lvov
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