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ليبيا... حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في قطاع التعدين
ليبيا... حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في قطاع التعدين
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية، وذلك للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T09:16+0000
2023-01-20T09:16+0000
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وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان أمس الخميس، أن الطرفين اتفقا "على اعتبار شركة "سي إن سي" للهندسة الدولية المحدودة الصينية مستثمرا ومطورا ومساندا للخدمات الاستشارية والتمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا".وأضاف البيان "اتفقا أيضا على اعتبار الشركة الصينية شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل أو المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر".وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على الاستفادة من خبرة شركة "سي إن سي" في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية.وأكدت "أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة".ووفقا للبيان، تعهدت المؤسسة الوطنية للتعدين في ليبيا بموجب الاتفاق "على توفير بيئة مناسبة للشركة الصينية من ناحية تقديم كافة البيانات والمعلومات الأساسية والدراسات حول المشروعات المرتقبة ومتابعة كافة الإجراءات والأذونات والتراخيص دون الإخلال بالتشريعات المحلية".
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أخبار ليبيا اليوم, الصين, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الصين, العالم العربي

ليبيا... حكومة باشاغا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في قطاع التعدين

09:16 GMT 20.01.2023
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© libyangovtmedia
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أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية، وذلك للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان أمس الخميس، أن الطرفين اتفقا "على اعتبار شركة "سي إن سي" للهندسة الدولية المحدودة الصينية مستثمرا ومطورا ومساندا للخدمات الاستشارية والتمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا".
وأضاف البيان "اتفقا أيضا على اعتبار الشركة الصينية شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل أو المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر".
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على الاستفادة من خبرة شركة "سي إن سي" في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية.
وأكدت "أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة".
ووفقا للبيان، تعهدت المؤسسة الوطنية للتعدين في ليبيا بموجب الاتفاق "على توفير بيئة مناسبة للشركة الصينية من ناحية تقديم كافة البيانات والمعلومات الأساسية والدراسات حول المشروعات المرتقبة ومتابعة كافة الإجراءات والأذونات والتراخيص دون الإخلال بالتشريعات المحلية".
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