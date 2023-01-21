https://sputnikarabic.ae/20230121/التشيك-تنفي-استعدادها-لإرسال-دبابات-ليوبارد2-إلى-أوكرانيا-1072542615.html
التشيك تنفي استعدادها لإرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا
التشيك تنفي استعدادها لإرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا
نفت وزارة الدفاع في جمهورية التشيك المعلومات التي ظهرت بوسائل إعلام حول استعداد البلاد لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T11:52+0000
2023-01-21T11:52+0000
2023-01-21T11:52+0000
التشيك
العالم
رصد عسكري
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وجاء بموقع الوزارة أن: "التقارير الإعلامية غير صحيحة ولم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في 20 يناير".يشار إلى أن جمهورية التشيك، بموجب اتفاق مسبق، ستتلقى معدات عسكرية من ألمانيا كتعويض عن إرسالها دبابات "تي-72" السوفيتية إلى الجيش الأوكراني.في وقت سابق، لم يقنع حلفاء ألمانيا برلين بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التشيك, العالم, رصد عسكري
التشيك, العالم, رصد عسكري
التشيك تنفي استعدادها لإرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا
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نفت وزارة الدفاع في جمهورية التشيك المعلومات التي ظهرت بوسائل إعلام حول استعداد البلاد لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وجاء بموقع الوزارة أن: "التقارير الإعلامية غير صحيحة
ولم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في 20 يناير".
يشار إلى أن جمهورية التشيك، بموجب اتفاق مسبق، ستتلقى معدات عسكرية من ألمانيا كتعويض عن إرسالها دبابات "تي-72" السوفيتية إلى الجيش الأوكراني.
في وقت سابق، لم يقنع حلفاء ألمانيا برلين بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.