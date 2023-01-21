https://sputnikarabic.ae/20230121/السعودية-تسعى-للاستحواذ-على-فورمولا-1-مقابل-20-مليار-دولار-1072543656.html
السعودية تسعى للاستحواذ على "فورمولا 1" مقابل 20 مليار دولار
السعودية تسعى للاستحواذ على "فورمولا 1" مقابل 20 مليار دولار
يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء سباقات "فورمولا 1" للسيارات، وذلك ضمن توسعه المستمر في قطاع الرياضة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:19+0000
2023-01-21T12:19+0000
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وكشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن السعودية قدرت مجموعة السباقات بـ 20 مليار دولار.وذكرت الوكالة أن قيمة أسهم "فورمولا 1" تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليار دولار.وكانت السعودية قد استضافت أول سباقاتها من فورمولا 1 في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسباق ثانٍ للجائزة الكبرى في مارس/ آذار 2022 في مدينة جدة الساحلية.تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد النفط وتشجيع السعوديين على إنفاق دخلهم داخل البلاد.وسيكون الحصول على "فورمولا 1" بمثابة دفعة للمملكة العربية السعودية، التي تعمل على بناء مضمار سباق في مدينة القدية بالقرب من الرياض، الذي تعتزم أن يكون مركزا ترفيهيا وسيكتمل بحلول عام 2030.ومن المقرر إجراء 4 سباقات للفورمولا 1 في الخليج هذا العام، اثنان في البحرين، تليها السعودية في مارس/ آذار.يشار إلى أنه في عام 2021، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم.وفي يناير/ كانون الثاني 2023، أصبح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في عالم كرة القدم عندما انضم لصفوف ناديه الجديد "النصر" السعودي.وتشهد المملكة العربية السعودية أيضاً منافسة متزايدة في مجال الترفيه الرياضي من الدول المجاورة مثل الإمارات، ومؤخراً قطر، التي استضافت كأس العالم 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220326/حادث-مروع-للألماني-ميك-شوماخر-في-فورمولا-1-بالسعودية-فيديو-1060503587.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تسعى للاستحواذ على "فورمولا 1" مقابل 20 مليار دولار
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يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء سباقات "فورمولا 1" للسيارات، وذلك ضمن توسعه المستمر في قطاع الرياضة.
وكشفت
مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن السعودية قدرت مجموعة السباقات بـ 20 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أن قيمة أسهم "فورمولا 1" تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليار دولار.
وكانت السعودية قد استضافت أول سباقاتها من فورمولا 1 في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسباق ثانٍ للجائزة الكبرى في مارس/ آذار 2022 في مدينة جدة الساحلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد النفط وتشجيع السعوديين على إنفاق دخلهم داخل البلاد.
وسيكون الحصول على "فورمولا 1
" بمثابة دفعة للمملكة العربية السعودية، التي تعمل على بناء مضمار سباق في مدينة القدية بالقرب من الرياض، الذي تعتزم أن يكون مركزا ترفيهيا وسيكتمل بحلول عام 2030.
ومن المقرر إجراء 4 سباقات للفورمولا 1 في الخليج هذا العام، اثنان في البحرين، تليها السعودية في مارس/ آذار.
يشار إلى أنه في عام 2021، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم.
وفي يناير/ كانون الثاني 2023، أصبح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو
اللاعب الأعلى أجراً في عالم كرة القدم عندما انضم لصفوف ناديه الجديد "النصر" السعودي.
وتشهد المملكة العربية السعودية أيضاً منافسة متزايدة في مجال الترفيه الرياضي من الدول المجاورة مثل الإمارات، ومؤخراً قطر، التي استضافت كأس العالم 2022.