https://sputnikarabic.ae/20230121/دول-البلطيق-تستجدي-ألمانيا-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072542337.html
دول البلطيق تستجدي ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
دول البلطيق تستجدي ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
طالب وزير الخارجية الأستوني أورماس رينسالو، اليوم السبت، بالنيابة عن دول البلقان، ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T11:49+0000
2023-01-21T11:49+0000
2023-01-21T11:49+0000
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وكتب أورماس عبر حسابه في "تويتر": "نحن وزراء الخارجية في إستونيتا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا الآن".وعزا أورماس طلبه هذا كونه ضروريا لوقف ما سماه "بالعدوان الروسي" ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة.وصرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن المشاركين في الاجتماع في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، حيث تمت مناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا، لم يتخذوا أي قرار بشأن دبابات "ليوبارد 2".وقال بوريس بيستوريوس، يوم أمس الجمعة، على قناة "فينيكس" التلفزيونية: "ما زلنا لا نستطيع تحديد موعد اتخاذ القرار بشأن ليوبارد وماذا سيكون".ووفقا له، هناك حجج لصالح العرض وضد العرض، وتختلف آراء الحلفاء. وأضاف الوزير أن الانطباع بأن ألمانيا وحدها هي التي تعارض إرسال الدبابات لم يكن صحيحًا.
https://sputnikarabic.ae/20230119/البرلمان-الألماني-يرفض-التصويت-على-إرسال-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072484191.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دول البلطيق تستجدي ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
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طالب وزير الخارجية الأستوني أورماس رينسالو، اليوم السبت، بالنيابة عن دول البلقان، ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وكتب أورماس عبر حسابه في "تويتر": "نحن وزراء الخارجية في إستونيتا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا الآن".
وعزا أورماس طلبه هذا كونه ضروريا لوقف ما سماه "بالعدوان الروسي" ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة.
تتحمل ألمانيا، بصفتها القوة الأوروبية الرائدة، مسؤولية خاصة في هذا الصدد.
وصرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن المشاركين في الاجتماع في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، حيث تمت مناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا، لم يتخذوا أي قرار بشأن دبابات "ليوبارد 2".
وقال بوريس بيستوريوس، يوم أمس الجمعة، على قناة "فينيكس" التلفزيونية: "ما زلنا لا نستطيع تحديد موعد اتخاذ القرار بشأن ليوبارد وماذا سيكون".
ووفقا له،
هناك حجج لصالح العرض وضد العرض، وتختلف آراء الحلفاء. وأضاف الوزير أن الانطباع بأن ألمانيا وحدها هي التي تعارض إرسال الدبابات لم يكن صحيحًا.