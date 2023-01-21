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https://sputnikarabic.ae/20230121/روبوت-نحات-ينجز-نسخة-طبق-الأصل-لتمثال-شهير-يعود-للقرن-التاسع-عشر-بحرفية-عالية-1072537521.html
روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية
روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية
عرضت شركة تكنولوجيا إيطالية فيديو لـ"فنانها المتطور" الذي يبلغ طوله 13 قدمًا وهو ينحت لوحًا عملاقًا من الرخام، لإعادة صنع تمثال تيربسيكوري لكانوفا، المنحوتة... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:11+0000
2023-01-21T09:26+0000
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وتنحت الذراع الآلية للروبوت نسخة طبق الأصل، تقول شركة "Robotor" إنها مطابقة بنسبة 99 % للنسخة الأصلية، بيد أنها تفتقر فقط إلى "اللمسة البشرية".
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نادي الفيديو

روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية

09:11 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 21.01.2023)
© Photo / pixabay/kalhhوجه روبوت معدني
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Photo / pixabay/kalhh
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عرضت شركة تكنولوجيا إيطالية فيديو لـ"فنانها المتطور" الذي يبلغ طوله 13 قدمًا وهو ينحت لوحًا عملاقًا من الرخام، لإعادة صنع تمثال تيربسيكوري لكانوفا، المنحوتة الإيطالية الشهيرة التي تعود للقرن التاسع عشر.
وتنحت الذراع الآلية للروبوت نسخة طبق الأصل، تقول شركة "Robotor" إنها مطابقة بنسبة 99 % للنسخة الأصلية، بيد أنها تفتقر فقط إلى "اللمسة البشرية".
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