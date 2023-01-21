https://sputnikarabic.ae/20230121/روبوت-نحات-ينجز-نسخة-طبق-الأصل-لتمثال-شهير-يعود-للقرن-التاسع-عشر-بحرفية-عالية-1072537521.html
روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية
روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية
عرضت شركة تكنولوجيا إيطالية فيديو لـ"فنانها المتطور" الذي يبلغ طوله 13 قدمًا وهو ينحت لوحًا عملاقًا من الرخام، لإعادة صنع تمثال تيربسيكوري لكانوفا، المنحوتة... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:11+0000
2023-01-21T09:11+0000
2023-01-21T09:26+0000
نادي الفيديو
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وتنحت الذراع الآلية للروبوت نسخة طبق الأصل، تقول شركة "Robotor" إنها مطابقة بنسبة 99 % للنسخة الأصلية، بيد أنها تفتقر فقط إلى "اللمسة البشرية".
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/04/1053553108_0:39:2048:1575_1920x0_80_0_0_d6fe7132f6e3b4505bf1f8b6a3cc0637.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوت نحات ينجز نسخة طبق الأصل لتمثال شهير يعود للقرن التاسع عشر بحرفية عالية
09:11 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
عرضت شركة تكنولوجيا إيطالية فيديو لـ"فنانها المتطور" الذي يبلغ طوله 13 قدمًا وهو ينحت لوحًا عملاقًا من الرخام، لإعادة صنع تمثال تيربسيكوري لكانوفا، المنحوتة الإيطالية الشهيرة التي تعود للقرن التاسع عشر.
وتنحت الذراع الآلية للروبوت نسخة طبق الأصل، تقول شركة "Robotor" إنها مطابقة بنسبة 99 % للنسخة الأصلية، بيد أنها تفتقر فقط إلى "اللمسة البشرية".