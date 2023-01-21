عربي
https://sputnikarabic.ae/20230121/قطر-تستضيف-الاجتماع-الـ42-لمجلس-وزراء-الشؤون-الاجتماعية-العرب-1072546847.html
قطر تستضيف الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
قطر تستضيف الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تستضيف الدوحة أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:23+0000
2023-01-21T14:23+0000
العالم العربي
لقاء
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_615fc70766dd1c28a58b4aee5319faf6.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، ستناقش الدورة عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.وأشاد مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، طارق النابلسي، في تصريح للوكالة بالجهود التي تبذلها دولة قطر للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع المهم، بما يضمن الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية.وأشار النابلسي إلى أن هذه الدورة (42) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.كما نوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة لإطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما قدمته من تسهيلات غير مسبوقة لهذه الفئة خلال كأس العالم قطر 2022.وختم النابلسي بأن مخرجات هذه الدورة سترفع إلى القمة العربية المقبلة.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d80054e345542f21a54625406b5d01e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لقاء, قطر
العالم العربي, لقاء, قطر

قطر تستضيف الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

14:23 GMT 21.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورأحد شوارع مدينة الدوحة
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تستضيف الدوحة أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، ستناقش الدورة عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.
وأشاد مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، طارق النابلسي، في تصريح للوكالة بالجهود التي تبذلها دولة قطر للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع المهم، بما يضمن الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية.
وأشار النابلسي إلى أن هذه الدورة (42) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
كما نوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة لإطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما قدمته من تسهيلات غير مسبوقة لهذه الفئة خلال كأس العالم قطر 2022.
وختم النابلسي بأن مخرجات هذه الدورة سترفع إلى القمة العربية المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала