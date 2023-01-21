https://sputnikarabic.ae/20230121/ميدفيديف-يصف-الحرب-ضد-النازيين-في-أوكرانيا-وأوروبا-بـالوطنية-الجديدة-1072541065.html
ميدفيديف يصف الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بـ"الوطنية الجديدة"
ميدفيديف يصف الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بـ"الوطنية الجديدة"
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بأنها "حرب وطنية جديدة". 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:43+0000
2023-01-21T10:43+0000
2023-01-21T10:43+0000
روسيا
العالم
ميدفيديف
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ووصف ميدفيديف على تلغرام الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بـ "الوطنية الجديدة"، تعليقا على كلام رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي قارن النازيين في أوكرانيا بنازيين هتلر، مشيرا إلى أن النصر فيها سيكون لروسيا.وكتب على تلغرام: "أحسن، هذا بوريل...، لقد تذكر أن بلادنا هزمت نابليون وهتلر. لاحظوا أنه هو نفسه تحدث عن التشابه. وبناءً على ذلك، فإن الأوكرونازيين وأوروبا الغربية هم الورثة المباشرون لأولئك الذين قاتلوا ضد روسيا. وبالتالي فإن الحرب معهم - حرب وطنية جديدة. وسيكون النصر لنا. كما في 1812 و1945".وكان بوريل قد قال يوم الجمعة، أثناء حديثه في حفل توزيع جوائز منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد، "اعتادت روسيا على القتال حتى النهاية، لا يجب الاعتقاد أن جيشها غير كفوء". مضيفا:ودعا في هذا الصدد إلى استمرار الدعم العسكري لكييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, ميدفيديف
ميدفيديف يصف الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بـ"الوطنية الجديدة"
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بأنها "حرب وطنية جديدة".
ووصف ميدفيديف على تلغرام الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بـ "الوطنية الجديدة"، تعليقا على كلام رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي قارن النازيين في أوكرانيا بنازيين هتلر، مشيرا إلى أن النصر فيها سيكون لروسيا.
وكتب على تلغرام: "أحسن، هذا بوريل...، لقد تذكر أن بلادنا هزمت نابليون وهتلر. لاحظوا أنه هو نفسه تحدث عن التشابه. وبناءً على ذلك، فإن الأوكرونازيين وأوروبا الغربية هم الورثة المباشرون لأولئك الذين قاتلوا ضد روسيا. وبالتالي فإن الحرب معهم - حرب وطنية جديدة. وسيكون النصر لنا. كما في 1812 و1945".
وكان بوريل قد قال يوم الجمعة، أثناء حديثه في حفل توزيع جوائز منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد، "اعتادت روسيا على القتال حتى النهاية، لا يجب الاعتقاد أن جيشها غير كفوء". مضيفا:
"لقد فعلت ذلك مع نابليون، وفعلته مع هتلر. سيكون من السخف الاعتقاد بأن روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا".
ودعا في هذا الصدد إلى استمرار الدعم العسكري لكييف.